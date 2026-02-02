В Украине вводят "белый список" терминалов Starlink, – министр обороны

Правительство приняло постановление о создании "белого списка" для терминалов спутникового Интернета Starlink. Вскоре в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные устройства – все остальные будут отключены.

Такое решение приняли вследствие использования Starlink россиянами, сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Смотрите также SpaceX отрезает россиян от Starlink: компания начала борьбу с атаками дронов

Зачем нужно создавать "белый список" терминалов Starlink?

Российские дроны с терминалами сложно сбить: они летают низко, устойчивы к радиоэлектронным средствам, а оператор может управлять ими в реальном времени даже на большом расстоянии.

Единственный эффективный способ противодействия – авторизация всех терминалов и введение "белого списка". Украинское правительство реализует это вместе с компанией SpaceX.

Для украинцев процесс регистрации будет максимально простым: только один бесплатный визит в ближайший ЦНАП, быстро и без лишней бюрократии.

Для бизнеса будет онлайн-регистрация через портал Дія, также удобно и быстро.

Военные не должны идти в ЦНАП – для Сил обороны уже работает защищенный канал через DELTA. Им не нужно ставить терминал на баланс части или передавать данные учетных записей – достаточно внести терминал в "белый список", чтобы его не заблокировали.

"Белый список" позволит сохранить стабильную связь для украинцев, повысить безопасность и лишить врага технологических преимуществ.

Это вынужденный шаг для защиты жизни людей и энергетических объектов.

По словам Федорова, подробная инструкция по регистрации терминалов появится в ближайшее время.

Что известно об использовании россиянами Starlink на "Шахедах"?