В Украине вводят "белый список" терминалов Starlink, – министр обороны
- Украина вводит "белый список" для терминалов Starlink, чтобы отключить непроверенные устройства и предотвратить их использование россиянами.
- Процесс регистрации для украинцев будет простым.
Правительство приняло постановление о создании "белого списка" для терминалов спутникового Интернета Starlink. Вскоре в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные устройства – все остальные будут отключены.
Такое решение приняли вследствие использования Starlink россиянами, сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Смотрите также SpaceX отрезает россиян от Starlink: компания начала борьбу с атаками дронов
Зачем нужно создавать "белый список" терминалов Starlink?
Российские дроны с терминалами сложно сбить: они летают низко, устойчивы к радиоэлектронным средствам, а оператор может управлять ими в реальном времени даже на большом расстоянии.
Единственный эффективный способ противодействия – авторизация всех терминалов и введение "белого списка". Украинское правительство реализует это вместе с компанией SpaceX.
Для украинцев процесс регистрации будет максимально простым: только один бесплатный визит в ближайший ЦНАП, быстро и без лишней бюрократии.
Для бизнеса будет онлайн-регистрация через портал Дія, также удобно и быстро.
Военные не должны идти в ЦНАП – для Сил обороны уже работает защищенный канал через DELTA. Им не нужно ставить терминал на баланс части или передавать данные учетных записей – достаточно внести терминал в "белый список", чтобы его не заблокировали.
"Белый список" позволит сохранить стабильную связь для украинцев, повысить безопасность и лишить врага технологических преимуществ.
Это вынужденный шаг для защиты жизни людей и энергетических объектов.
По словам Федорова, подробная инструкция по регистрации терминалов появится в ближайшее время.
Что известно об использовании россиянами Starlink на "Шахедах"?
- Советник министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил, что 24 января россияне впервые применили по Украине "Шахеды" со Starlink. Это произошло во время атаки на вертолеты в районе Кропивницкого.
- Минобороны обратилось к компании SpaceX и предложило варианты решения проблемы.
- Илон Маск сообщил, что шаги по блокированию несанкционированного использования Starlink Россией уже имеют результаты.