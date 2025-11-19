Немає слів, лиш біль: очевидці атаки на Тернопіль розповіли про удар

У Тернополі триває ліквідація наслідків атаки по житлових будинках. На місці працюють фахівці ДСНС, поліцейські та медики. Постраждалим надається необхідна допомога.

Кореспондентка 24 Каналу поспілкувалась з очевидцями та потерпілими внаслідок моторошної атаки.

Що кажуть очевидці про атаку на Тернопіль та наслідки?

Серед постраждалих в Тернополі є 12 дітей. Усього поранень зазнали щонайменше 37 жителів – за офіційними даними від поліції. Жителька Тернополя розповіла, що серед загиблих – мати та донька, у якої є двоє неповнолітніх дітей. Дівчатка отримали травми, одній з постраждалих лікарі роблять операцію.

У Тернополі ліквідовують наслідки атаки / Фото ДСНС України

Госпіталізовані є у будинках, які розташовані за сотні метрів від зруйнованого. Деяким надали допомогу на місці, інших доправили до лікарні. У медзакладах – численні потерпілі.

Один із жителів будинку, який дивом врятувався, зазначив, що у розпачі, бо залишився без квартири. Люди не стримують емоцій, адже знають сусідів, що загинули та не можуть прийти до тями.

Очевидці кажуть, що в лікарні перебуває багато людей, які постраждали через російську атаку на Тернопіль.

Тернопіль потрапив під удар, в місті пожежі / Фото Діани Подзігун, 24 Канал

Тим часом над містом досі видно дим. На місцях проводять пошуково-рятувальні операції. Розгорнуто Пункти незламності, а мобільні кухні забезпечують людей теплою їжею. Поліцейські фіксують кожен доказ воєнного злочину проти цивільних людей.

Над Тернополем досі видно дим: відео 24 Каналу

Що відомо про атаку на Тернопіль?