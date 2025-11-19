Нет слов, только боль: очевидцы атаки на Тернополь рассказали об ударе

В Тернополе продолжается ликвидация последствий атаки по жилым домам. На месте работают специалисты ГСЧС, полицейские и медики. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Корреспондентка 24 Канала пообщалась с очевидцами и пострадавшими в результате жуткой атаки.

Что говорят очевидцы об атаке на Тернополь и последствиях?

Среди пострадавших в Тернополе есть 12 детей. Всего ранения получили по меньшей мере 37 жителей – по официальным данным от полиции. Жительница Тернополя рассказала, что среди погибших – мать и дочь, у которой есть двое несовершеннолетних детей. Девочки получили травмы, одной из пострадавших врачи делают операцию.

В Тернополе ликвидируют последствия атаки / Фото ГСЧС Украины

Госпитализированные есть в домах, которые расположены в сотнях метров от разрушенного. Некоторым оказали помощь на месте, других доставили в больницу. В медучреждениях – многочисленные пострадавшие.

Один из жителей дома, который чудом спасся, отметил, что в отчаянии, потому что остался без квартиры. Люди не сдерживают эмоций, ведь знают соседей, которые погибли, и не могут прийти в себя.

Очевидцы говорят, что в больнице находится много людей, которые пострадали из-за российской атаки на Тернополь.

Тернополь попал под удар, в городе пожара / Фото Дианы Подзигун, 24 Канал

Между тем над городом до сих пор виден дым. На местах проводят поисково-спасательные операции. Развернуты Пункты несокрушимости, а мобильные кухни обеспечивают людей теплой пищей. Полицейские фиксируют каждое доказательство военного преступления против гражданских людей.

Над Тернополем до сих пор виден дым: видео 24 Канала

Что известно об атаке на Тернополь?