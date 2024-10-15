Суперпотужна і знищує "Кинджали": що таке THAAD і чому США передали її не Україні, а Ізраїлю

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На Близькому Сході традиційно неспокійно. Ізраїль проводить поліцейську операцію в Газі та обмежену військову операцію на півдні Лівану. Вдруге за рік відбивається від потужного нальоту іранських ракет і розмірковує над тим, як відповісти Тегерану. Відповідно до чинного для такої ситуації правила спіралі ескалації далі варто чекати вже відповідь Ірану, а удар будуть тримати сили ППО/ПРО.

Саме в цьому контексті слід розглядати новини, що США перекидають в регіон свої системи THAAD (цілу батарею з відповідним персоналом, приблизно 100 військових). 24 Канал розповідає, чим такі ефективні системи THAAD, а також називає їхню вартість, але при цьому просить не переводити ці суми в гривні, щоб не було шоку. Бо THAAD – це насправді дуже дорого.

До теми США розгорнули батарею ППО THAAD в Ізраїлі: чому вона вкрай потрібна Україні

Що відомо про THAAD

THAAD або Terminal High Altitude Area Defense – це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності.

THAAD є єдиною американською системою, призначеною для перехоплення цілей поза і всередині атмосфери. THAAD здатний перехоплювати ворожі ракети на кінцевій фазі польоту або при їх пікіруванні на ціль.

THAAD працює на дальності до 200 кілометрів та на висоті 100 – 150 кілометрів, що робить цю систему надзвичайно крутою. Бо дає можливість працювати в космосі, де відмітка в 100 кілометрів над рівнем поверхні Землі є лінією Кармана, тобто межею, де починається космічний простір. Нагадаємо, що Гагарін летів навколо Землі на висоті від 175 до 300 кілометрів.

THAAD в дії: дивіться відео

Також ця система здатна перехоплювати гіперзвукові ракети (точніше, російські "гіперзвукові ракети", які можуть розвивати відповідну швидкість на певних відрізках, проте не мають відповідної маневровості). Втім, у США традиційно діють на випередження і наразі розробляють наступне покоління THAAD-ER і ракет SM-3 Block IIA, здатних перехоплювати буквально все.

Комплекси THAAD легко об'єднується в єдину мережу, що дає можливість створювати цілий фронт ПРО та прикривати дуже значну територію. Також батареї THAAD можуть взаємодіяти з іншими учасниками систем протиракетної оборони, зокрема з Aegis, які є на борту авіаносців ВМС США, і Patriot.



Склад батареї THAAD / Інфографіка Missile Defense Agency

В основі THAAD лежить добре відома українцям система Patriot, фактично THAAD можна вважати її нащадком. Як і попередник Patriot PAC3 (та європейський проєкт SAMP/T з ізраїльським ​​Arrow 3), система працює за принципом так званого "кінетичного перехоплення" або Hit-to-Kill. Суть його полягає в прямому зіткненні з ціллю і гарантованим її знищенням силою удару, а не сподіванні на те, що ворожу ракету зачепить "шрапнель" з бойової частини протиракети.

Систему почали розробляти в 1992 році. Проєктом, який за приблизними обрахунками коштував 15 мільярдів доларів, опікувалась добре відома компанія "Локхід-Мартін". У 2008 році перші THAAD заступили на бойове чергування, яке триває й нині.

THAAD – основні характеристики

виробник – Lockheed Martin (США),

тип – мобільний комплекс ПРО середнього радіусу дії,

дальність – до 200 кілометрів,

висота застосування – 100 – 150 кілометрів,

швидкість ракети (точніше протиракети) – 8,2 Маха,

довжина ракети – 6,1 метра,

вага ракети – 900 кілограмів,

тип ракети – одноступенева твердопаливна,

приблизна ціна одного комплексу – 2,3 мільярда доларів (без РЛС) та 3 мільярди доларів (з РЛС),

вартість РЛС AN/TPY-2 – 574 мільйони доларів,

вартість однієї протиракети (за цінами 2013 року та для потреб США) – 21,5 мільйона доларів.

Склад батареї THAAD – до 6 пускових, кожна з яких має по 8 ракет, РЛС AN/TPY-2. ЇЇ сектор огляду дозволяє контролювати від 1000 до 2000 кілометрів. Тобто якраз від Ізраїлю до Ірану. Або від умовного Києва до Москви.

Командний пункт батареї THAAD може бути віддалений від РЛС на дальність до 14 кілометрів. Також сама РЛС не прив'язана до пускових, а це значить, що американці можуть залишити її на своїх авіаносцях у Середземному морі.



Пускова установка THAAD / Фото US DoD

Чому THAAD такі дорогі та рідкісні

THAAD – дуже круті, але це дуже дорого й цих систем реально мало. І всі вони на вагу золота:

Дві батареї на Далекому Сході, щоб пильнувати Кімові ядерні ігри та не проґавити момент, коли Китай нарешті наважиться напасти на Тайвань.

Також батареї THAAD розміщені в Саудівській Аравії, ОАЕ (2 батареї) та в самих Штатах (7 батарей). Тепер окрему батарею перекидають до Ізраїлю.



Куди дістає іранська балістика / Інфографіка BBC

Як бачимо, США розміщують свою перлину протиракетної оборони лише там, де вважають, що є загроза їхнім стратегічним інтересам. Україна наразі таким місцем для США, схоже, не є.

Українці, які постійно перебувають під загрозою ракетних обстрілів росіян, на новини про розгортання батареї THAAD в Ізраїлі відреагували цілком очікувано та задались питанням – чому THAAD не отримують ЗСУ.



THAAD під час першого розгортання в Ізраїлі у 2019 році / Фото DoD

Враховуючи наявну політичну ситуацію у світі, це питання, на жаль, було зі списку риторичних. Втім, колись так само говорили й про танки Abrams, і про ракети ATACMS, і літаки F-16, але нині ці рубікони вже подолані.

Наразі завдяки джерелам Reuters відомо, що 6 грудня 2023 року Україна під час секретної наради у Вашингтоні запросила у США "розблокування" нових видів озброєння. Серед них були також комплекси THAAD (а також літаки F-18 та гелікоптери Apache і Black Hawk).

Можливо, запит був повторений та закріплений у "Плані перемоги", який президент Зеленський особисто представив як Байдену, так і кандидатам у президенти США. Можливо, перспектива вступу України до НАТО зламає і цей бастіон.