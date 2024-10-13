Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

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Розгортання ППО THAAD в Ізраїлі

Пет Райдер повідомив, що за вказівкою президента Джо Байдена міністр оборони США Ллойд Остін санкціонував розгортання батареї THAAD і пов’язаного екіпажу військового персоналу США в Ізраїлі.

Батарея THAAD посилить інтегровану систему ППО Ізраїлю. Ця дія підкреслює тверду відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю та захисту американців в Ізраїлі від будь-яких подальших атак балістичними ракетами з боку Ірану,

– повідомили в Пентагоні.

Там додали, що це частина ширших змін, які армія США зробила в останні місяці, щоб підтримати оборону Ізраїлю.

До того ж вже не вперше Сполучені Штати розгортають батарею THAAD у регіоні. Після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року Байден наказав її розгорнути для захисту американських військ та інтересів у регіоні.

Система ППО THAAD потрібна Україні

У виданні Deffence Express пишуть, що розгортання системи THAAD з її непересічними характеристиками є вкрай актуальним і для України.

Так, наприкінці 2023 року Міноборони України на закритому засіданні представило список озброєнь США, які наша держава потребує для боротьби з російською армією. Журналісти Reuters розповіли, що у документі, зокрема, була вказана система протиповітряної оборони THAAD виробництва Lockheed. Також там можна було знайти винищувачі F-18 "Hornet", три типи безпілотників General Atomics, зокрема MQ-9B Sky Guardian.

Зазначається, що головною перевагою комплексу THAAD є те, що він здатен перехоплювати балістичні ракети на дальності до 200 кілометрів та на висоті 100 – 150 кілометрів. Протиракета цього комплексу має стартову масу 900 кілограмів, довжину корпусу в 6,1 метра та швидкість польоту 8,2 Маху, ураження цілі відбувається шляхом прямого кінетичного ураження, за принципом hit-to-kill.

Однак головною проблемою THAAD є те, наразі налічується 42 одиниці пускових установок, або ж усього 7 батарей, із яких по батареї наразі розгорнуті в Південній Кореї, ОАЕ та Саудівській Аравії.