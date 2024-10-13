Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

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Развертывание ПВО THAAD в Израиле

Пэт Райдер сообщил, что по указанию президента Джо Байдена министр обороны США Ллойд Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и связанного экипажа военного персонала США в Израиле.

Батарея THAAD усилит интегрированную систему ПВО Израиля. Это действие подчеркивает твердую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и защите американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистическими ракетами со стороны Ирана,

– сообщили в Пентагоне.

Там добавили, что это часть более широких изменений, которые армия США сделала в последние месяцы, чтобы поддержать оборону Израиля.

К тому же уже не впервые Соединенные Штаты разворачивают батарею THAAD в регионе. После атаки ХАМАС 7 октября 2023 года Байден приказал ее развернуть для защиты американских войск и интересов в регионе.

Система ПВО THAAD нужна Украине

В издании Deffence Express пишут, что развертывание системы THAAD с ее незаурядными характеристиками является крайне актуальным и для Украины.

Так, конце 2023 года Минобороны Украины на закрытом заседании представило список вооружений США, в которых наше государство нуждается для борьбы с российской армией. Журналисты Reuters рассказали, что в документе, в частности, была указана система противовоздушной обороны THAAD производства Lockheed. Также там можно было найти истребители F-18 "Hornet", три типа беспилотников General Atomics, в частности MQ-9B Sky Guardian.

Отмечается, что главным преимуществом комплекса THAAD является то, что он способен перехватывать баллистические ракеты на дальности до 200 километров и на высоте 100 – 150 километров. Противоракета этого комплекса имеет стартовую массу 900 килограммов, длину корпуса в 6,1 метра и скорость полета 8,2 Маха, поражения цели происходит за счет прямого кинетического поражения, по принципу hit-to-kill.

Однако главной проблемой THAAD является то, пока насчитывается 42 единицы пусковых установок, или всего 7 батарей, из которых по батарее пока развернуты в Южной Корее, ОАЭ и Саудовской Аравии.