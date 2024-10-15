Супермощная и уничтожает Кинжалы: что такое THAAD, почему США передали ее не Украине, а Израилю

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На Ближнем Востоке традиционно неспокойно. Израиль проводит полицейскую операцию в Газе и ограниченную военную операцию на юге Ливана. Второй раз за год отбивается от мощного налета иранских ракет и размышляет над тем, как ответить Тегерану. Согласно действующему для такой ситуации правилу спирали эскалации дальше стоит ждать уже ответ Ирана, а удар будут держать силы ПВО/ПРО.

Именно в этом контексте следует рассматривать новости, что США перебрасывают в регион свои системы THAAD (целую батарею с соответствующим персоналом, примерно 100 военных). 24 Канал рассказывает, чем такие эффективные системы THAAD, а также называет их стоимость, но при этом просит не переводить эти суммы в гривны, чтобы не было шока. Потому что THAAD – это на самом деле очень дорого.

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Что известно о THAAD

THAAD или Terminal High Altitude Area Defense – это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

THAAD является единственной американской системой, предназначенной для перехвата целей вне и внутри атмосферы. THAAD способен перехватывать вражеские ракеты на конечной фазе полета либо при их пикировании на цель.

THAAD работает на дальности до 200 километров и на высоте 100 – 150 километров, что делает эту систему чрезвычайно крутой. Потому что дает возможность работать в космосе, где отметка в 100 километров над уровнем поверхности Земли является линией Кармана, то есть границей, где начинается космическое пространство. Напомним, что Гагарин летел вокруг Земли на высоте от 175 до 300 километров.

THAAD в действии: смотрите видео

Также эта система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты (точнее, российские "гиперзвуковые ракеты", которые могут развивать соответствующую скорость на определенных отрезках, однако не имеют соответствующей маневренности). Впрочем, в США традиционно действуют на опережение и сейчас разрабатывают следующее поколение THAAD-ER и ракет SM-3 Block IIA, которые способны перехватывать буквально все.

Комплексы THAAD легко объединяется в единую сеть, что дает возможность создавать целый фронт ПРО и прикрывать очень значительную территорию. Также батареи THAAD могут взаимодействовать с другими участниками систем противоракетной обороны, в частности с Aegis, которые есть на борту авианосцев ВМС США, и Patriot.



Состав батареи THAAD / Инфографика Missile Defense Agency

В основе THAAD лежит хорошо известная украинцам система Patriot, фактически THAAD можно считать ее потомком. Как и предшественник Patriot PAC3 (и европейский проект SAMP/T с израильским Arrow 3), система работает по принципу так называемого "кинетического перехвата" или Hit-to-Kill. Суть его заключается в прямом столкновении с целью и гарантированным ее уничтожением силой удара, а не надежде на то, что вражескую ракету зацепит "шрапнель" из боевой части противоракеты.

Систему начали разрабатывать в 1992 году. Проектом, который по приблизительным подсчетам стоил 15 миллиардов долларов, занималась хорошо известная компания "Локхид-Мартин". В 2008 году первые THAAD заступили на боевое дежурство, которое продолжается и сейчас.

THAAD – основные характеристики

производитель – Lockheed Martin (США),

тип – мобильный комплекс ПРО среднего радиуса действия,

дальность – до 200 километров,

высота применения – 100 – 150 километров,

скорость ракеты (точнее противоракеты) – 8,2 Маха,

длина ракеты – 6,1 метра,

вес ракеты – 900 килограммов,

тип ракеты – одноступенчатая твердотопливная одноступенчатая,

примерная цена одного комплекса – 2,3 миллиарда долларов (без РЛС) и 3 миллиарда долларов (с РЛС),

стоимость РЛС AN/TPY-2 – 574 миллиона долларов,

стоимость одной противоракеты (по ценам 2013 года и для нужд США) – 21,5 миллиона долларов.

Состав батареи THAAD – до 6 пусковых, каждая из которых имеет по 8 ракет, РЛС AN/TPY-2. Ее сектор обзора позволяет контролировать от 1000 до 2000 километров. То есть как раз от Израиля до Ирана. Или от условного Киева до Москвы.

Командный пункт батареи THAAD может быть удален от РЛС на дальность до 14 километров. Также сама РЛС не привязана к пусковым, а это значит, что американцы могут оставить ее на своих авианосцах в Средиземном море.



Пусковая установка THAAD / Фото US DoD

Почему THAAD такие дорогие и редкие

THAAD – очень крутые, но это очень дорого и этих систем реально мало. И все они на вес золота:

Две батареи на Дальнем Востоке, чтобы следить за Кимовыми ядерными играми и не упустить момент, когда Китай наконец решится напасть на Тайвань.

Также батареи THAAD размещены в Саудовской Аравии, ОАЭ (2 батареи) и в самих Штатах (7 батарей). Теперь отдельную батарею перебрасывают в Израиль.



Куда достает иранская баллистика / Инфографика BBC

Как видим, США размещают свою жемчужину противоракетной обороны только там, где считают, что есть угроза их стратегическим интересам. Украина сейчас таким местом для США, похоже, не является.

Украинцы, которые постоянно находятся под угрозой ракетных обстрелов россиян, на новости о развертывании батареи THAAD в Израиле отреагировали вполне ожидаемо и задались вопросом – почему THAAD не получают ВСУ.



THAAD во время первого развертывания в Израиле в 2019 году / Фото DoD

Учитывая имеющуюся политическую ситуацию в мире, этот вопрос, к сожалению, был из списка риторических. Впрочем, когда-то так же говорили и о танках Abrams, и о ракетах ATACMS, и самолетах F-16, но сейчас эти рубиконы уже преодолены.

Сейчас благодаря источникам Reuters известно, что 6 декабря 2023 года Украина во время секретного совещания в Вашингтоне запросила у США "разблокирование" новых видов вооружения. Среди них были также комплексы THAAD (а также самолеты F-18 и вертолеты Apache и Black Hawk).

Возможно, запрос был повторен и закреплен в "Плане победы", который президент Зеленский лично представил как Байдену, так и кандидатам в президенты США. Возможно, перспектива вступления Украины в НАТО сломает и этот бастион.