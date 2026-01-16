Тимошенко назвала ім'я нардепа, який "здав" її НАБУ

16 січня у Києві відбувається судове засідання у справі Юлії Тимошенко. Її підозрюють у підкупі нардепів. Глава фракції "Батьківщина" розкрила ім'я депутата, який співпрацював з НАБУ проти неї.

Юлія Тимошенко заявила, що опубліковані НАБУ плівки, на яких вона нібито домовляється про голосування у Раді за хабарі, сфальсифіковані. За словами нардепки, такої розмови ніколи не було, передає 24 Канал.

Хто з нардепів допоміг викрити Тимошенко?

Водночас Юлія Тимошенко "впізнала" свого співрозмовника на аудіозаписі. Вона каже, що у цей час мала зустріч із Ігорем Копитіним, нардепом від "Слуг" та членом Комітету Ради з питань нацбезпеки. У матеріалах справи він був зашифрований як "Мазур".

Лідерка партії "Батьківщина" заявила, що Копитін перебуває під тиском антикорупційного бюро через наявну щодо нього кримінальну справу. Саме тому він нібито виконував доручення НАБУ.

Крім того, Тимошенко повідомила, що Копитін сам ініціював зустрічі з нею та висловлював небажання надалі працювати з парламентською більшістю й залишатися у фракції "Слуга народу".

За її словами, він пояснював це ухваленням, на його думку, антиукраїнських законів і пропонував співпрацю.

Водночас лідерка "Батьківщини" зазначила, що її політична сила відкрита до взаємодії з депутатами, які не підтримують законопроєкти, що, на її переконання, суперечать національним інтересам.

Вона також додала, що Копитін був зацікавлений у закритті своєї кримінальної справи.

Зверніть увагу! Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував заяву Тимошенко у суді, що разом із нею на аудіозаписах НАБУ фігурує Ігор Копитін. За словами Арахамії, партії про це нічого не відомо. Водночас він уточнив, що Копитін є "одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції". Про це пише УП.

Нагадаємо, що прокуратура проситиме для Тимошенко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу у 50 мільйонів гривень.

Що відомо про справу Тимошенко?