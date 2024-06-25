"Довести провину складно": чим може завершитись справа одіозного нардепа Тищенка

Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Після інциденту 20 червня у нардепа провели обшуки.

Крім того, 25 серпня Миколі Тищенку обирали запобіжний захід у Печерському районному суді Києва. Політолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом припустив, як може завершитися справа Тищенка.

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"Звинувачення буде складно довести"

Днями Україну сколихнув скандал за участю народного депутата Миколи Тищенка. На відео, яке опублікували в мережі, видно, як колишнього військового, добровольця Дмитра "Сина" Павлова побили на вулиці в Дніпрі під час його прогулянки з немовлям.

Невідомі без розпізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити. Згодом стало відомо, що група нападників – це охорона Тищенка разом із працівником ГУ НПУ м. Києва Богданом Писаренком.

Поліція Дніпра відкрила два кримінальних провадження — умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі. ДБР повідомило Тищенку про підозру, згодом в нього вдома почали обшуки.

Думаю, з юридичної точки зору йому складно буде щось пред'явити. Я уважно подивився запис (з побиттям військового – 24 Канал), то сам Тищенко у цьому особливої участі не брав. Самі поліцейські як виконавці отримають покарання, але Тищенко не є їхнім безпосереднім керівником, тож вони не повинні були йому підкорятися,

– пояснив Тарас Загородній.

Водночас слідство визначило, що ніби за попередньою змовою та за вказівкою Миколи Тищенка вчинили напад на військового. Тобто як нардепа розглядають не як безпосереднього виконавця, а як організатора незаконного позбавлення волі.

"Це все ще треба довести, що вони змовились, аби впіймати людину на тому місці тощо. Щоб не всі одразу очікували, що Тищенка посадять, я вважаю, що ці звинувачення буде складно довести. Тож я у цьому сенсі скептик, не бачу, що Тищенко понесе відповідальність", – зауважив політолог.

Звернемо вашу увагу, що на час написання новини стало відомо, що суд відправив Миколу Тищенка на цілодобовий домашній арешт на два місяці. Він буде зобов'язаний носити електронний браслет протягом цього часу та здати закордонні паспорти.

Чи позбавлять Тищенка статусу нардепа

Також варто нагадати, що на інцидент відреагував глава Офісу Президента та кум Миколи Тищенка – Андрій Єрмак. За його словами, поведінка Тищенка суперечить статусу народного депутата.

Реакція пана Єрмака є адекватною. Він не заперечував, що вони є кумами, публічно засудив поведінку Тищенка. Це добре, у таких випадках не треба мовчати. Але чи це вплине на його політичну діяльність? Тищенко є мажоритарником – з ними у нас нічого неможливо зробити, якщо мажоритарник особисто не напише заяву про складання повноважень,

– пояснив Загородній.

Особливих інших засобів впливу на мажоритарників в Україні не існує.