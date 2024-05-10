Має стратегічну ціль: чому Китай зближується із Європою та прихильниками Росії
Китайський лідер Сі Цзіньпін уперше за 5 років відвідав Європу з дипломатичним візитом. У нього заплановані зустрічі з лідерами Франції, Угорщини та Сербії. Виникає занепокоєння через мету їхніх зустрічей, адже деякі з цим країн достатньо лояльні до Росії, а Китай має економічні зв'язки з країною-агресоркою.
Про це розповів 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що Європа старається відвернути Китай від Росії. Проте ЄС запроваджує недостатні санкції проти Москви та її співпраці з іншими країнами, зокрема Китаєм.
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Що загрожує Європі
Клочок наголосив, що позиція Франції у світовій політиці досить двозначна. Еммануель Макрон говорить про відправлення військ до України, проте водночас й заявляє про поглиблення серйозної співпраці з Китаєм.
Є справедливий наратив про те, що Китай створює серйозні загрози для стабільності всього Євразійського континенту. Сі Цзіньпін заявив, що його стратегічною ціллю є домінування у світі. Китай цього домагатиметься. Сьогодні це виклик для Європи,
– сказав він.
Керівник Центру громадської аналітики припустив, що Франція, Угорщина та Сербія починають формувати "клуб прихильників Китаю". Зараз головним є те, щоб європейські лідери зрозуміли, які кроки для реформування ЄС вони мають зробити, щоб бути конкурентоспроможними китайській промисловості.
Лише в такий спосіб вони зможуть стримати економічну експансію китайцями Європи, яку Китай успішно здійснює на території Росії,
– зауважив Валерій Клочок.
Позиція Китаю у світі: основне
- Після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном президент Франції Еммануель Макрон погодив зобов'язання Пекіну "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві. Про це Макрон заявив на спільній пресконференції з очільником Піднебесної, який відвідав Париж. Сі Цзіньпін також завітає до Сербії та Угорщини.
- Олаф Шольц та Еммануель Макрон обговорювали європейську політику та відносини з Китаєм за "таємною вечерею" у Парижі. Як зазначають журналісти, 2 травня канцлер Німеччини та президент Франції провели неформальну зустріч у французькому ресторані без участі радників. Шольц мав також візит до Китаю у квітні 2024 року.
- За словами голови КНР, його країна готова підтримати мирну конференцію лише за умови, що в ній буде брати участь Росія. Сі Цзіньпін хоче, щоб між Україною та Росією були рівні умови. Він заявив, що прагне відновлення діалогу між Росією та Україною для обговорення мирних планів.