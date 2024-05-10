Має стратегічну ціль: чому Китай зближується із Європою та прихильниками Росії

10 травня 2024, 01:13
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Китайський лідер Сі Цзіньпін уперше за 5 років відвідав Європу з дипломатичним візитом. У нього заплановані зустрічі з лідерами Франції, Угорщини та Сербії. Виникає занепокоєння через мету їхніх зустрічей, адже деякі з цим країн достатньо лояльні до Росії, а Китай має економічні зв'язки з країною-агресоркою.

Про це розповів 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що Європа старається відвернути Китай від Росії. Проте ЄС запроваджує недостатні санкції проти Москви та її співпраці з іншими країнами, зокрема Китаєм.

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Що загрожує Європі

Клочок наголосив, що позиція Франції у світовій політиці досить двозначна. Еммануель Макрон говорить про відправлення військ до України, проте водночас й заявляє про поглиблення серйозної співпраці з Китаєм.

Є справедливий наратив про те, що Китай створює серйозні загрози для стабільності всього Євразійського континенту. Сі Цзіньпін заявив, що його стратегічною ціллю є домінування у світі. Китай цього домагатиметься. Сьогодні це виклик для Європи,
– сказав він.

Керівник Центру громадської аналітики припустив, що Франція, Угорщина та Сербія починають формувати "клуб прихильників Китаю". Зараз головним є те, щоб європейські лідери зрозуміли, які кроки для реформування ЄС вони мають зробити, щоб бути конкурентоспроможними китайській промисловості.

Лише в такий спосіб вони зможуть стримати економічну експансію китайцями Європи, яку Китай успішно здійснює на території Росії,
– зауважив Валерій Клочок.

Позиція Китаю у світі: основне

  • Після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном президент Франції Еммануель Макрон погодив зобов'язання Пекіну "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві. Про це Макрон заявив на спільній пресконференції з очільником Піднебесної, який відвідав Париж. Сі Цзіньпін також завітає до Сербії та Угорщини.
  • Олаф Шольц та Еммануель Макрон обговорювали європейську політику та відносини з Китаєм за "таємною вечерею" у Парижі. Як зазначають журналісти, 2 травня канцлер Німеччини та президент Франції провели неформальну зустріч у французькому ресторані без участі радників. Шольц мав також візит до Китаю у квітні 2024 року.
  • За словами голови КНР, його країна готова підтримати мирну конференцію лише за умови, що в ній буде брати участь Росія. Сі Цзіньпін хоче, щоб між Україною та Росією були рівні умови. Він заявив, що прагне відновлення діалогу між Росією та Україною для обговорення мирних планів.

Автор: Дзвенислава Мошовська