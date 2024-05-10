Имеет стратегическую цель: почему Китай сближается с Европой и сторонниками России
Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за 5 лет посетил Европу с дипломатическим визитом. У него запланированы встречи с лидерами Франции, Венгрии и Сербии. Возникает беспокойство из-за цели их встреч, ведь некоторые из этих стран достаточно лояльны к России, а Китай имеет экономические связи со страной-агрессором.
Об этом рассказал 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что Европа старается отвлечь Китай от России. Однако ЕС вводит недостаточные санкции против Москвы и ее сотрудничества с другими странами, в частности Китаем.
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Что угрожает Европе
Клочок отметил, что позиция Франции в мировой политике достаточно двусмысленна. Эммануэль Макрон говорит об отправке войск в Украину, однако одновременно и заявляет об углублении серьезного сотрудничества с Китаем.
Есть справедливый нарратив о том, что Китай создает серьезные угрозы для стабильности всего Евразийского континента. Си Цзиньпин заявил, что его стратегической целью является доминирование в мире. Китай этого будет добиваться. Сегодня это вызов для Европы,
– сказал он.
Руководитель Центра общественной аналитики предположил, что Франция, Венгрия и Сербия начинают формировать "клуб сторонников Китая". Сейчас главным является то, чтобы европейские лидеры поняли, какие шаги для реформирования ЕС они должны сделать, чтобы быть конкурентоспособными китайской промышленности.
Только таким образом они смогут сдержать экономическую экспансию китайцами Европы, которую Китай успешно осуществляет на территории России,
– отметил Валерий Клочок.
Позиция Китая в мире: основное
- После встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон согласовал обязательства Пекина "воздерживаться от продажи любого оружия" Москве. Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции с главой Поднебесной, который посетил Париж. Си Цзиньпин также посетит Сербию и Венгрию.
- Олаф Шольц и Эммануэль Макрон обсуждали европейскую политику и отношения с Китаем за "тайным ужином" в Париже. Как отмечают журналисты, 2 мая канцлер Германии и президент Франции провели неформальную встречу во французском ресторане без участия советников. Шольц имел также визит в Китай в апреле 2024 года.
- По словам председателя КНР, его страна готова поддержать мирную конференцию только при условии, что в ней будет участвовать Россия. Си Цзиньпин хочет, чтобы между Украиной и Россией были равные условия. Он заявил, что стремится к восстановлению диалога между Россией и Украиной для обсуждения мирных планов.