Прем'єр Віктор Орбан 9 травня особисто зустрів президента Китаю в аеропорту Будапешта, засвідчуючи, що цей візит для нього є важливою подією. Сі Цзіньпін наголосив на співпраці та партнерстві між країнами.

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Сі прибув до Угорщини

Угорщина, яка в 1949 році була серед перших країн, що встановили зв'язки з КНР, нині прагне розширити економічне співробітництво. Орбан вбачає потенціал у проєктах "Один пояс, один шлях" та модернізації залізниць.

Після прибуття Сі Цзіньпін заявив у письмовій промові, що Китай і Угорщина є добрими друзями та хорошими партнерами, відносини яких базуються на взаємній довірі,

– пише китайське видання CGTN.

Візит Сі Цзіньпіна в Угорщину триватиме до 10 травня, після чого він відправиться до інших європейських країн. Угорські винищувачі супроводжували літак президента Китаю після входу в повітряний простір країни, а на шляху до готелю люди вітали його, махаючи прапорами обох держав.

Зверніть увагу! Цей візит є важливим кроком у зміцненні відносин між Китаєм та Угорщиною, які вже підняли своє партнерство до всеосяжного стратегічного рівня. Для України відповідний сюжет є важливим тому, що і Китай, і Угорщина часто підіграють Росії, яка розв'язала проти нашої держави війну.

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