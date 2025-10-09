Тема Tomahawk не на жарт занепокоїла Росію. У Кремлі один за одним коментують можливу передачу Україні цих ракет. Дехто у Москві думає, що ця зброя вже в Україні.

Хоча ці ракети ймовірно можуть передати Україні США, Росія погрожує Франції, Великій Британії, іншим європейських країнам. На це під час розмови з 24 Каналом звернув увагу журналіст, блогер Роман Цимбалюк, зазначивши, що Росія у всьому звинувачує Європу. А от щодо США Москва в заявах вкрай обережна.

Дивіться також "Україна підпалить Росію": експерт зі США пояснив страх Путіна перед Tomahawk

Росія боїться сваритися з США

Розмірковуючи над тим, чому ж, якщо Tomahawk – це американські ракети, Росія не погрожує Вашингтону, журналіст пояснив, що росіяни побоюються висловлюватися на адресу Сполучених Штатів чи Трампа. Цей страх, з його слів, зараз бачать всі.

Росія боїться ударів по критичній інфраструктурі, НПЗ, ТЕЦ. Її європейська частина, як зазначив Цимбалюк, густо населена й має чимало таких об'єктів, куди Tomahawk діставатимуть.

Через три з половиною роки війни такої інтенсивності все-таки спочатку – вибух на території Росії, а потім вже обговорення цього. Поки що ми говоримо не про військовий складник, а військово-політичний аспект. Наразі це теорія,

– зазначив Цимбалюк.

До відома! Політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук висловив сумнів, що Україна отримає від США ракети Tomahawk, оскільки для їх запуску потрібні здебільшого кораблі чи підводні човни, а про їх передачу Вашингтон нічого не озвучував. Військовий вважає, що більше шансів Україна має стосовно отримання ракет Barracuda, які можна запускати з F-16.

Нещодавні заяви Росії щодо Tomahawk: