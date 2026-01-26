"Непотрібна провокація": спікера чеського парламенту знову обурив український прапор у Празі
- У Чехії спікер парламенту висловив невдоволення акцією з українським прапором у Празі, вважаючи її провокацією.
- Окамура обговорив ситуацію з міністром закордонних справ, щоб подібні акції більше не проводилися.
Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура обурився через українську символіку в країні. Це, на його думку, "не сприяє добрим чесько-українським відносинам".
Своє невдоволення політик висловив у дописі в соцмережі X.
Як Окамура прокоментував акцію до Дня Соборності України?
У Празі 24 січня з нагоди 107-ї річниці з Дня Соборності України пройшла акція. Її учасники за ініціативи українського посольства розгорнули 30-метровий жовто-блакитний стяг на Карловому мосту. Такий захід зовсім не припав до душі спікеру парламенту країни Томіо Окамурі.
На його думку, акція стала зайвим подразником для частини чеського суспільства, зокрема для тих громадян, які негативно ставляться до масштабної міграції українців до Чехії.
Окамура вважає, що використання одного з найзнаковіших історичних місць Праги для подібних заходів не сприяє розвитку добросусідських чесько-українських відносин і демонструє брак поваги до країни, яка приймає іноземців, та її символів.
Ми тут не в Україні, а в Чеській Республіці. Чи можете ви уявити, щоб у минулому чеські емігранти 28 жовтня повісили тридцятиметрові прапори на Ейфелевій вежі, Біг-Бені тощо?,
– поставив риторичне запитання Окамура.
За його словами, він уже обговорив цю ситуацію з міністром закордонних справ Яном Мацінкою, аби подібні акції більше не проводилися в таких локаціях.
Також Окамура згадав, що уряд Чехії готує законодавчі зміни щодо посилення правил перебування іноземців у країні, зокрема й громадян України.
Які відносини між Україною та Чехією?
Нещодавно прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш поставив крапку в питанні можливого постачання Україні бойових літаків L-159 ALCA. Він різко розкритикував начальника Генштабу Карела Ржеку за підтримку цієї ідеї та наголосив, що будь-які дискусії про продаж або передачу таких машин Києву для уряду завершені.
Хоча президент країни Петр Павел перед цим публічно висловлювався на користь передачі L-159 під час візиту в Україну. Він переконаний, що можливий продаж винищувачів Україні не становить загрози для обороноздатності Чехії.
Паралельно з політичними суперечками чеське суспільство продовжує підтримувати Україну. Так, у межах громадської кампанії "Подарунок для Путіна" вже зібрали понад 3,8 мільйона доларів на енергетичні потреби.