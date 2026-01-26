Своє невдоволення політик висловив у дописі в соцмережі X.

Як Окамура прокоментував акцію до Дня Соборності України?

У Празі 24 січня з нагоди 107-ї річниці з Дня Соборності України пройшла акція. Її учасники за ініціативи українського посольства розгорнули 30-метровий жовто-блакитний стяг на Карловому мосту. Такий захід зовсім не припав до душі спікеру парламенту країни Томіо Окамурі.

На його думку, акція стала зайвим подразником для частини чеського суспільства, зокрема для тих громадян, які негативно ставляться до масштабної міграції українців до Чехії.

Окамура вважає, що використання одного з найзнаковіших історичних місць Праги для подібних заходів не сприяє розвитку добросусідських чесько-українських відносин і демонструє брак поваги до країни, яка приймає іноземців, та її символів.

Ми тут не в Україні, а в Чеській Республіці. Чи можете ви уявити, щоб у минулому чеські емігранти 28 жовтня повісили тридцятиметрові прапори на Ейфелевій вежі, Біг-Бені тощо?,

– поставив риторичне запитання Окамура.

За його словами, він уже обговорив цю ситуацію з міністром закордонних справ Яном Мацінкою, аби подібні акції більше не проводилися в таких локаціях.

Також Окамура згадав, що уряд Чехії готує законодавчі зміни щодо посилення правил перебування іноземців у країні, зокрема й громадян України.

