Свое недовольство политик выразил в заметке в соцсети X.

Как Окамура прокомментировал акцию ко Дню Соборности Украины?

В Праге 24 января по случаю 107-й годовщины со Дня Соборности Украины прошла акция. Ее участники по инициативе украинского посольства развернули 30-метровый желто-голубой флаг на Карловом мосту. Такое мероприятие совсем не пришлось по душе спикеру парламента страны Томио Окамури.

По его мнению, акция стала лишним раздражителем для части чешского общества, в частности для тех граждан, которые негативно относятся к масштабной миграции украинцев в Чехию.

Окамура считает, что использование одного из самых знаковых исторических мест Праги для подобных мероприятий не способствует развитию добрососедских чешско-украинских отношений и демонстрирует недостаток уважения к стране, которая принимает иностранцев, и ее символов.

Мы здесь не в Украине, а в Чешской Республике. Можете ли вы представить, чтобы в прошлом чешские эмигранты 28 октября повесили тридцатиметровые флаги на Эйфелевой башне, Биг-Бени и т.д.?,

– задал риторический вопрос Окамура.

По его словам, он уже обсудил эту ситуацию с министром иностранных дел Яном Мацинкой, чтобы подобные акции больше не проводились в таких локациях.

Также Окамура упомянул, что правительство Чехии готовит законодательные изменения по ужесточению правил пребывания иностранцев в стране, в том числе и граждан Украины.

Какие отношения между Украиной и Чехией?