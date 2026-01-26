"Ненужная провокация": спикера чешского парламента снова возмутил украинский флаг в Праге
- В Чехии спикер парламента выразил недовольство акцией с украинским флагом в Праге, считая ее провокацией.
- Окамура обсудил ситуацию с министром иностранных дел, чтобы подобные акции больше не проводились.
Спикер парламента Чехии Томио Окамура возмутился из-за украинской символики в стране. Это, по его мнению, "не способствует хорошим чешско-украинским отношениям".
Свое недовольство политик выразил в заметке в соцсети X.
Как Окамура прокомментировал акцию ко Дню Соборности Украины?
В Праге 24 января по случаю 107-й годовщины со Дня Соборности Украины прошла акция. Ее участники по инициативе украинского посольства развернули 30-метровый желто-голубой флаг на Карловом мосту. Такое мероприятие совсем не пришлось по душе спикеру парламента страны Томио Окамури.
По его мнению, акция стала лишним раздражителем для части чешского общества, в частности для тех граждан, которые негативно относятся к масштабной миграции украинцев в Чехию.
Окамура считает, что использование одного из самых знаковых исторических мест Праги для подобных мероприятий не способствует развитию добрососедских чешско-украинских отношений и демонстрирует недостаток уважения к стране, которая принимает иностранцев, и ее символов.
Мы здесь не в Украине, а в Чешской Республике. Можете ли вы представить, чтобы в прошлом чешские эмигранты 28 октября повесили тридцатиметровые флаги на Эйфелевой башне, Биг-Бени и т.д.?,
– задал риторический вопрос Окамура.
По его словам, он уже обсудил эту ситуацию с министром иностранных дел Яном Мацинкой, чтобы подобные акции больше не проводились в таких локациях.
Также Окамура упомянул, что правительство Чехии готовит законодательные изменения по ужесточению правил пребывания иностранцев в стране, в том числе и граждан Украины.
Какие отношения между Украиной и Чехией?
Недавно премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поставил точку в вопросе возможной поставки Украине боевых самолетов L-159 ALCA. Он резко раскритиковал начальника Генштаба Карела Ржеку за поддержку этой идеи и отметил, что любые дискуссии о продаже или передаче таких машин Киеву для правительства завершены.
Хотя президент страны Петр Павел перед этим публично высказывался в пользу передачи L-159 во время визита в Украину. Он убежден, что возможная продажа истребителей Украине не представляет угрозы для обороноспособности Чехии.
Параллельно с политическими спорами чешское общество продолжает поддерживать Украину. Так, в рамках общественной кампании "Подарок для Путина" уже собрали более 3,8 миллиона долларов на энергетические нужды.