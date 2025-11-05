Систематично просила щомісячний відсоток: топпосадовицю Енергоатому викрили на хабарництві

Антикорупційні органи викрили заступницю генерального директора філії "Атоменергомаш", що входить до складу товариства "Енергоатом" на одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії. Жінка отримувала від нього "щомісячні відсотки" за своєчасну оплату виконаних робіт у сфері енергетики.

Про це пише 24 Канал з посиланням на НАБУ та САП.

Що відомо про хабарництво посадовиці філії Енергоатому?

Посадовицю "Атоменергомашу" викрили на систематичному хабарництві. Вона мала домовленості з представником приватного товариства й особисто отримувала гроші за оплату виконаних робіт і за те, що її компанія не перешкоджатиме підряднику виконувати його зобов’язання.

Така "винагорода" сягала від 10% до 15% від вартості робіт. Загалом за пів року вона отримала неправомірну вигоду в розмірі близько 1,67 мільйона гривень. Але її платили доларами, тож "на руках" вона мала 40 200 доларів.

А загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 мільйона гривень.

Правоохоронці затримали заступницю генерального директора Атоменергомашу за підозрою в хабарництві. Триває досудове розслідування.

