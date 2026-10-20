Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук в своем инстаграме опроверг этот распространенный миф и предложил здравый взгляд на заботу о собственной жизни. Подробнее – в материале 24 Канала.

Грех ли жить для себя

Желание жить для себя не всегда означает совершать грех. Священник ПЦУ напомнил об известной заповеди, которая прямо призывает любить ближнего своего так же, как человек любит самого себя. Верующие ежедневно находятся в материальном мире, поэтому у них есть вполне естественные потребности и желания. Каждый человек старается приобрести полезные вещи для собственного комфорта, обеспечить детей и поддержать друзей. Священник Юлиан Тимчук называет странной идею полностью игнорировать материальную составляющую нашего существования.

В то же время существует четкая граница, которую христиане должны уважать. Когда человек реализует желание жить для себя, он должен действовать осторожно, чтобы другие не испытывали никаких ограничений из-за его поступков. Настоящий верующий своим примером должен вызывать восхищение. Когда окружающие видят гармоничное сочетание светской и духовной жизни, у людей возникает искреннее желание последовать такому положительному примеру.

Каждый имеет полное право строить свою индивидуальную жизнь и удовлетворять собственные потребности. Как отметил отец Юлиан, главная задача верующего заключается в умении ежедневно сочетать заботу о физическом благополучии с развитием собственной души.

На днях мы уже рассказывали, что можно делать в церкви, а что – нельзя.