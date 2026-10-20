Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму інстаграмі спростував цей популярний міф та запропонував здоровий погляд на турботу про власне життя. Читайте детальніше – у матеріалі 24 Каналу.

Чи гріх жити для себе

Бажання жити для себе не завжди означає чинити гріх. Отець ПЦУ нагадав відому заповідь, яка прямо закликає любити ближнього свого саме так, як людина любить саму себе. Віряни щодня перебувають у матеріальному світі, тому мають цілком природні потреби та бажання. Кожна людина намагається придбати корисні речі для власного комфорту, забезпечити дітей та підтримати друзів. Священник Юліан Тимчук називає дивною ідею повністю ігнорувати матеріальну складову нашого існування.

Водночас існує чітка межа, яку християни мають поважати. Коли людина реалізовує бажання жити для себе, вона мусить діяти обережно, аби інші не відчували жодних обмежень від її вчинків. Справжній вірянин своїм прикладом має викликати захоплення. Коли оточення бачить гармонійне поєднання світського та духовного життя, у людей виникає щире бажання наслідувати такий позитивний досвід.

Кожен має повне право будувати своє індивідуальне життя та задовольняти власні потреби. Як зазначив отець Юліан, головне завдання вірянина полягає у вмінні щодня поєднувати турботу про фізичний добробут з розвитком власної душі.

Днями ми вже розповідали, що можна робити в церкві, а що – ні.