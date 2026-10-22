Действительно ли можно целоваться до брака: честный ответ священника ПЦУ

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк на своем YouTube-канале дал исчерпывающий и довольно строгий ответ на вопрос о том, уместны ли поцелуи перед свадьбой.

Можно ли целоваться до брака

Отец Алексей отметил, что Слово Божье категорически не одобряет поцелуи до момента свадьбы. Священник подчеркнул важность сохранения добрачной чистоты, которую Церковь считает фундаментальным понятием для каждого сознательного христианина. По его мнению, верующие постигают истинную красоту религии именно тогда, когда живут в соответствии с евангельскими заповедями и умеют ждать.

Духовник считает, что отказ от преждевременных физических контактов помогает молодым людям лучше познать души друг друга, выстроить прочную эмоциональную связь и доказать серьезность своих намерений. По словам священника, тогда партнеры учатся ценить внутренний мир друг друга, а не только внешнюю привлекательность.

В то же время священнослужитель оставил небольшое место для исключения. Если пара испытывает чрезвычайно сильную любовь и хочет выразить свою нежность, религия допускает легкий поцелуй в щеку.

Священник ПЦУ о поцелуях до брака: смотрите видео онлайн

Ранее наша редакция рассказывала, грешно ли жить ради себя.