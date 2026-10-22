Чи дійсно можна цілуватися до шлюбу: чесна відповідь священника ПЦУ

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк на своєму ютуб-каналі дав вичерпну та доволі сувору відповідь на запитання щодо доречності поцілунків перед весіллям.

Чи можна цілуватися до шлюбу

Отець Олексій зазначив, що Слово Боже категорично не підтримує поцілунки до моменту весілля. Священник наголосив на важливості збереження дошлюбної чистоти, яку Церква вважає фундаментальним поняттям для кожного свідомого християнина. На його думку, віряни осягають справжню красу релігії саме тоді, коли живуть згідно з євангельськими заповідями і вміють чекати.

Духівник вважає, що відмова від передчасних фізичних контактів допомагає молодим людям краще пізнати душі одне одного, вибудувати міцний емоційний зв'язок та довести серйозність своїх намірів. За словами отця, тоді партнери вчаться цінувати внутрішній світ одне одного, а не лише зовнішню привабливість.

Водночас священнослужитель залишив невелике місце для винятку. Якщо пара відчуває надзвичайно сильну любов і хоче висловити свою ніжність, релігія допускає легкий поцілунок у щічку.

Священник ПЦУ про поцілунки до шлюбу: дивіться відео онлайн

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