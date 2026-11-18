Об этом отец подробнее рассказал в своем тиктоке.

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Можно ли аннулировать церковный брак

Прежде всего отец Алексей подчеркнул, что в Православной Церкви Украины вообще не существует такого обряда, как "развенчание". По словам Филюка, когда пара дает обеты перед алтарем, этот союз заключается навсегда, а специального ритуала для его расторжения просто нет.

В то же время Церковь понимает, что жизненные обстоятельства бывают разными, и иногда сохранить семью невозможно. Например, муж может жестоко обращаться с женой или же один из партнеров изменяет и разрушает семью, вступая в новые отношения. Если брак окончательно распался и кто-то впоследствии встретил другого человека и хочет создать с ним крепкую семью, выход из этой ситуации есть. В таком случае человек может получить разрешение на повторное венчание, однако этот вопрос решает исключительно епископ, который дает свое благословение на второй брак.

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Священник ПЦУ также отметил, что в других конфессиях, в частности у греко-католиков, действуют специальные церковные трибуналы, которые рассматривают вопросы о признании брака недействительным. Однако для православных верующих главным ориентиром должно оставаться стремление сохранять мир в семье и не доводить отношения до разрыва.

На днях наша редакция рассказывала, можно ли невесте надевать фату на вторую свадьбу.