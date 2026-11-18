Про це більше отець розповів у своєму тіктоці.

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Чи можна анулювати церковний шлюб

Насамперед отець Олексій наголосив, що в Православній Церкві України взагалі не існує такого обряду, як "розвінчання". За словами Філюка, коли пара дає обітниці перед вівтарем, цей союз звершується назавжди, а спеціального ритуалу для його скасування просто немає.

Водночас Церква розуміє, що життєві обставини бувають різними, і іноді зберегти родину неможливо. Наприклад, чоловік може жорстоко ставитися до дружини або ж один із партнерів зраджує та руйнує сім'ю, вступаючи у нові стосунки. Якщо шлюб остаточно розпався і хтось згодом зустрів іншу людину та тепер хоче створити з нею міцну родину, вихід із цієї ситуації є. У такому разі людина може отримати дозвіл на повторне вінчання, проте це питання вирішує виключно єпископ, який дає своє благословення на другий шлюб.

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Священник ПЦУ також зауважив, що в інших конфесіях, зокрема у греко-католиків, діють спеціальні церковні трибунали, які розглядають питання про визнання шлюбу недійсним. Однак для православних вірян головним орієнтиром має залишатися прагнення берегти мир у родині та не доводити стосунки до розриву.

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