24 Канал подготовил подборку мужских имен, которым больше всего везет в любви.

Adv

Назар

Имя Назар имеет древнееврейские корни и означает "посвященный Богу". Такие парни привлекают к себе женское внимание благодаря внутреннему спокойствию, доброжелательности и умению брать на себя ответственность за общее будущее. В любви Назары ценят искренность и глубину, поэтому редко ошибаются в выборе второй половинки.

Дмитрий

Это имя происходит из Древней Греции и переводится как "посвященный Деметре" – богине плодородия и земли. Его обладатели привлекают женщин своим природным магнетизмом, щедростью и готовностью поддерживать любимую в любых начинаниях. Дмитрии легко находят общий язык с противоположным полом и умеют превращать будни в праздник.

Богдан

Такое древнеславянское имя означает "данный Богом". Богданы отличаются глубокой эмоциональностью, преданностью и природной мудростью в общении. Они тонко чувствуют настроение своей половинки, умеют вовремя поддержать теплым словом и создают в отношениях атмосферу полного доверия и взаимопонимания.

Реклама

Артем

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "неповрежденный". Артемы – уравновешенные и целеустремленные мужчины, которые ценят стабильность и домашний уют. Они умеют терпеливо искать компромиссы, уважают личные границы партнерши и остаются верными своему выбору на протяжении многих лет.

Имена для мальчиков 2027 года – кому повезет в любви / Фото Magnific

На днях мы рассказывали, как красиво назвать мальчика в декабре 2026 года. Эти особенные имена подарят силу, уверенность и характер.