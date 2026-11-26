24 Канал подготовил подборку красивых мужских имен, которые идеально подойдут мальчику, родившемуся в декабре 2026 года.

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Николай

Это имя имеет греческое происхождение и переводится как "победитель народов". Николаи – спокойные и стойкие мужчины, которые легко выдерживают все жизненные испытания. Благодаря своей доброте и щедрости эти парни легко завоевывают авторитет и становятся надежной опорой для всей семьи.

Андрей

Имя Андрей имеет греческие корни и означает "мужественный" или "храбрый". Такие парни привлекают окружающих своей жизненной энергией, оптимизмом и уверенностью в собственных силах. Они не боятся брать на себя ответственность, быстро находят выход из сложных ситуаций и всегда готовы прийти на помощь близким.

Даниил

Имя древнееврейского происхождения трактуется как "Бог мой судья". Данилы отличаются острым умом, целеустремленностью и умением отстаивать собственное мнение даже под давлением обстоятельств. В то же время в кругу самых близких людей они раскрываются как чрезвычайно чуткие, заботливые и преданные мужчины, для которых счастье семьи всегда на первом месте.

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Степан

Греческое имя Степан имеет символическое значение "венец". Его носители обычно отличаются уравновешенным характером, прекрасным чувством юмора и трудолюбием. Они не любят бессмысленных споров, уверенно идут к поставленным целям и умеют создавать вокруг себя атмосферу спокойствия и гармонии.

Красивые имена для мальчиков / Фото Magnific

Кстати, наша редакция уже рассказывала, как можно назвать девочку в декабре 2026 года.