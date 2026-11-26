24 Канал зібрав добірку гарних чоловічих імен, що ідеально пасуватимуть хлопчику, який народиться у грудні 2026 року.

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Микола

Це ім'я має грецьке походження та перекладається як "переможець народів". Миколи – спокійні та стійкі чоловіки, які легко витримують усі життєві виклики. Завдяки своїй доброті та щедрості ці хлопці легко завойовують авторитет і стають надійною опорою для всієї родини.

Андрій

Ім'я Андрій має грецьке коріння й означає "мужній" або "хоробрий". Такі хлопці приваблюють оточення своєю життєвою енергією, оптимізмом та впевненістю у власних силах. Вони не бояться брати на себе відповідальність, швидко знаходять вихід зі складних ситуацій та завжди готові прийти на допомогу близьким.

Данило

Давньоєврейське за походженням ім'я трактується як "Бог мій суддя". Данили відзначаються гострим розумом, цілеспрямованістю та вмінням захищати власну думку навіть під тиском обставин. Водночас у колі найрідніших людей вони розкриваються як надзвичайно чуйні, турботливі та віддані чоловіки, для яких щастя сім'ї завжди на першому місці.

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Степан

Грецьке ім'я Степан має символічне значення "вінець". Його носії зазвичай мають врівноважений характер, чудове почуття гумору та неабияку працьовитість. Вони не люблять марних суперечок, впевнено крокують до поставлених цілей і вміють створювати навколо себе простір спокою та гармонії.

Гарні імена для хлопчиків / Фото Magnific

До речі, наша редакція вже розповідала, як можна назвати дівчинку у грудні 2026 року.