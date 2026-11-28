24 Канал підготував добірку чоловічих імен, яким найбільше щастить у коханні.

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Назар

Ім'я Назар має давньоєврейське коріння й означає "присвячений Богу". Такі хлопці притягують до себе жіночу увагу завдяки внутрішньому спокою, доброзичливості та вмінню брати на себе відповідальність за спільне майбутнє. У коханні Назари цінують щирість і глибину, тому рідко помиляються у виборі другої половинки.

Дмитро

Це ім'я походить із Давньої Греції та перекладається як "присвячений Деметрі" – богині родючості та землі. Його власники приваблюють жінок своїм природним магнетизмом, щедрістю та готовністю підтримувати кохану в будь-яких починаннях. Дмитри легко знаходять спільну мову з протилежною статтю та вміють перетворювати будні на свято.

Богдан

Таке давньослов'янське ім'я трактується "даний Богом". Богдани відзначаються глибокою емоційністю, відданістю та природною мудрістю у спілкуванні. Вони тонко відчувають настрій своєї половинки, вміють вчасно підтримати теплим словом і створюють у стосунках атмосферу повної довіри та взаєморозуміння.

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Артем

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "неушкоджений". Артеми – врівноважені та цілеспрямовані чоловіки, які цінують стабільність і домашній затишок. Вони вміють терпляче шукати компроміси, поважають особисті кордони партнерки й залишаються вірними своєму вибору протягом багатьох років.

Імена для хлопців 2027 – кому пощастить у коханні / Фото Magnific

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