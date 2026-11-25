24 Канал подготовил подборку удачных подарков на День Николая для мальчиков и девочек. Кроме того, наша редакция разделила их по удобным ценовым категориям.

Adv

Бюджетные сюрпризы на Николая до 500 гривен

Даже при скромном бюджете легко найти вещь, которая искренне порадует подростка. Среди недорогих гаджетов отличным выбором станет настольный держатель для смартфона, гибкая светодиодная лампа для вечернего чтения или набор ярких кабелей с быстрой зарядкой.

Если парень или девушка любят читать, обратите внимание на современные украинские бестселлеры, психологические триллеры или стильные комиксы и мангу.

Для веселого досуга с друзьями идеально подойдут компактные карточные игры вроде "УНО" или "Мафии", которые удобно брать с собой в школу или в поездки. Что касается одежды, то беспроигрышным вариантом станут наборы высоких носков с забавными принтами, теплая балаклава или стильная шапка-бини базового цвета.

Реклама

Подарок подростку-мальчику на День Николая 2026 / Фото Magnific

Подарки на День Николая в пределах 1000 гривен

В мире технологий настоящим хитом остаются кольцевые селфи-лампы для съемки видео, беспроводные мышки с подсветкой для компьютерных игр или компактные powerbank.

Книголюбам в этой категории стоит подарить подарочное издание любимого фэнтези с цветным срезом страниц или большой роман в твердом переплете.

Среди настольных игр обратите внимание на стратегии или детективные квесты, которые увлекают на несколько часов подряд. Если же хочется обновить гардероб подростка, присмотритесь к уютному флисовому шарфу, стильной поясной сумке через плечо или базовому лонгсливу свободного кроя, который легко сочетать с любыми джинсами.

Подарки девушке-подростку на Николая 2026 / Фото Magnific

Подарки на День Николая до 2000 гривен

В более высоком ценовом сегменте можно подобрать действительно желанные вещи, о которых подросток давно мечтал. Среди гаджетов лидируют беспроводные наушники с шумоподавлением, портативные Bluetooth-колонки для прогулок или карманные мини-принтеры для мгновенной печати фотонаклеек.

Реклама

Любителям литературы понравится целая серия книг в коллекционном боксе или подарочный сертификат в большой книжный магазин, чтобы самостоятельно выбрать книжные новинки по своему вкусу.

Для геймеров отличным решением станет большая сюжетная настольная игра, геймпад для смартфона или ПК либо пополнение игрового кошелька на любимой платформе.

В рамках этой суммы можно также выбрать модную одежду для подростка. В частности, теплое худи оверсайз, стильный свитшот от украинского бренда или качественный рюкзак с отделением для ноутбука.

Идеи подарков на Николая по бюджету / Фото Magnific

Ранее мы рассказывали, что подарить детям разного возраста на День святого Николая.