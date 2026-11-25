24 Канал зібрав добірку вдалих подарунків на Миколая для хлопців і дівчат. До того ж наша редакція розділила їх за зручними ціновими категоріями.

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Бюджетні сюрпризи на Миколая до 500 гривень

Навіть маючи скромний бюджет, легко знайти річ, яка щиро потішить підлітка. Серед недорогих гаджетів чудовим вибором стане настільний тримач для смартфона, гнучка світлодіодна лампа для вечірнього читання або набір яскравих кабелів зі швидким заряджанням.

Якщо хлопець чи дівчина полюбляє читати, зверніть увагу на сучасні українські бестселери, психологічні трилери або стильні комікси й манґу.

Для веселого дозвілля з друзями ідеально підійдуть компактні карткові ігри на кшталт "УНО" чи "Мафії", які зручно брати із собою до школи чи в поїздки. Щодо одягу, то безпрограшним варіантом стануть набори високих шкарпеток із кумедними принтами, тепла балаклава або стильна шапка біні базового кольору.

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Подарунок хлопцю-підлітку на Миколая 2026 / Фото Magnific

Подарунки на Миколая у межах 1000 гривень

У світі технологій справжнім хітом залишаються кільцеві селфі-лампи для знімання відео, бездротові мишки з підсвіткою для комп'ютерних ігор або компактні повербанки.

Книголюбам у цій категорії варто подарувати подарункове видання улюбленого фентезі з кольоровим зрізом сторінок або великий роман у твердій обкладинці.

Серед настільних ігор зверніть увагу на стратегії або детективні квести, які затягують на кілька годин поспіль. Якщо ж хочеться оновити гардероб підлітка, придивіться до затишного флісового шарфа, стильної поясної сумки через плече або базового лонгсліва вільного крою, який легко поєднувати з будь-якими джинсами.

Подарунки дівчині-підлітку на Миколая 2026 / Фото Magnific

Подарунки на Миколая до 2000 гривень

У вищому ціновому сегменті можна підібрати справді бажані речі, про які тінейджер давно мріяв. Серед гаджетів лідирують бездротові навушники з шумозаглушенням, портативні блютуз-колонки для прогулянок або кишенькові мініпринтери для миттєвого друку фотоналіпок.

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Любителям літератури сподобається ціла книжкова серія в колекційному боксі або сертифікат у велику книгарню, щоб самостійно обрати книжкові новинки на власний смак.

Для геймерів чудовим рішенням стане велика сюжетна настільна гра, геймпад для смартфона чи ПК або поповнення ігрового гаманця на улюбленій платформі.

В межах цієї суми можна також обрати модний одяг для підлітка. Зокрема, тепле оверсайз-худі, стильний світшот від українського бренду або якісний рюкзак з відділенням для ноутбука.

Ідеї подарунків на Миколая за бюджетом / Фото Magnific

Раніше ми розповідали, що подарувати дітям різного віку на Миколая.