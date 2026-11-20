24 Канал подготовил искренние и трогательные поздравления С Днем защиты детей, которые помогут подарить тепло, улыбку и напомнить самым маленьким, насколько они важны и любимы.

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Поздравления с Днем защиты детей в стихах

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім'я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

Із вашим святом!

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями.

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

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Поздравление с Днем защиты детей своими словами

С Днем защиты детей! Пусть каждый ребенок просыпается под мирным небом, засыпает в тепле и безопасности и знает, что его любят просто за то, что он есть. Давайте беречь это самое ценное.

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы детские глаза всегда светились радостью, а самыми большими переживаниями были ссадина на коленке и мультик, который скоро закончится. Пусть детство будет светлым и беззаботным.

С Днем защиты детей! Пусть в каждом доме раздается детский смех, а рядом с малышами всегда будут те, кто обнимет, выслушает и защитит. Мир, тепло и любовь вам и вашим детям.

Искренне поздравляю с Днем защиты детей! Спасибо всем, кто дарит детям заботу, время и доброе слово: родителям, воспитателям, учителям, волонтерам и защитникам. Именно благодаря вам дети могут оставаться детьми.

С Днем защиты детей! Пусть мечты малышей сбываются, сказки становятся реальностью, а страхи остаются только в книгах. Желаю вам крепкого здоровья, счастливых дней и множества поводов для улыбок.

Поздравляю с Днем защиты детей! Пусть каждый ребенок чувствует, что он важен, нужен и невероятно силен. А мы, взрослые, сделаем все, чтобы его будущее было мирным и счастливым.

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Картинки ко Дню защиты детей на украинском языке

Картинки ко Дню защиты детей / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем защиты детей / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем защиты детей / Коллаж 24 Канала

Картинки ко Дню защиты детей / Коллаж 24 Канала



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