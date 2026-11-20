Поздравление с Днем защиты детей / Фото с Pinterest
С 2025 года Украина отмечает этот праздник вместе с миром – во Всемирный день ребенка. Именно 20 ноября 1959 года ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка. В условиях полномасштабной войны эта дата приобрела особое значение, ведь тысячи маленьких украинцев лишились привычного детства из-за российской агрессии.
24 Канал подготовил искренние и трогательные поздравления С Днем защиты детей, которые помогут подарить тепло, улыбку и напомнить самым маленьким, насколько они важны и любимы.
Поздравления с Днем защиты детей в стихах
***
Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сія.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім'я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
***
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
Із вашим святом!
***
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями.
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Поздравление с Днем защиты детей своими словами
- С Днем защиты детей! Пусть каждый ребенок просыпается под мирным небом, засыпает в тепле и безопасности и знает, что его любят просто за то, что он есть. Давайте беречь это самое ценное.
- Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы детские глаза всегда светились радостью, а самыми большими переживаниями были ссадина на коленке и мультик, который скоро закончится. Пусть детство будет светлым и беззаботным.
- С Днем защиты детей! Пусть в каждом доме раздается детский смех, а рядом с малышами всегда будут те, кто обнимет, выслушает и защитит. Мир, тепло и любовь вам и вашим детям.
- Искренне поздравляю с Днем защиты детей! Спасибо всем, кто дарит детям заботу, время и доброе слово: родителям, воспитателям, учителям, волонтерам и защитникам. Именно благодаря вам дети могут оставаться детьми.
- С Днем защиты детей! Пусть мечты малышей сбываются, сказки становятся реальностью, а страхи остаются только в книгах. Желаю вам крепкого здоровья, счастливых дней и множества поводов для улыбок.
- Поздравляю с Днем защиты детей! Пусть каждый ребенок чувствует, что он важен, нужен и невероятно силен. А мы, взрослые, сделаем все, чтобы его будущее было мирным и счастливым.
Картинки ко Дню защиты детей на украинском языке
Картинки ко Дню защиты детей / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем защиты детей / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем защиты детей / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню защиты детей / Коллаж 24 Канала
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