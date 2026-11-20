24 Канал підготував щирі та зворушливі привітання з Днем захисту дітей, які допоможуть подарувати тепло, усмішку та нагадати найменшим, наскільки вони важливі й любимі.

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Привітання з Днем захисту дітей у віршах

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім'я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

Із вашим святом!

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями.

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

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Привітання з Днем захисту дітей своїми словами

З Днем захисту дітей! Нехай кожна дитина прокидається під мирним небом, засинає в теплі й безпеці та знає, що її люблять просто за те, що вона є. Бережімо це найцінніше.

Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю, щоб дитячі очі завжди світилися радістю, а найбільшими переживаннями були розбита коліно та мультик, який скоро закінчиться. Хай дитинство буде світлим і безтурботним.

З Днем захисту дітей! Нехай у кожному домі лунає дитячий сміх, а поруч з малечею завжди будуть ті, хто обійме, вислухає й захистить. Мир, тепло і любов вам та вашим дітям.

Щиро вітаю з Днем захисту дітей! Дякую всім, хто дарує дітям турботу, час і добре слово: батькам, вихователям, учителям, волонтерам і захисникам. Саме завдяки вам діти можуть залишатися дітьми.

З Днем захисту дітей! Нехай мрії малюків збуваються, казки стають реальністю, а страхи залишаються тільки в книжках. Бажаю вам міцного здоров'я, щасливих днів і безліч причин усміхатися.

Вітаю з Днем захисту дітей! Нехай кожна дитина відчуває, що вона важлива, потрібна і неймовірно сильна. А ми, дорослі, зробимо все, щоб її майбутнє було мирним і щасливим.

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З Днем захисту дітей картинки на українській мові

Картинки з Днем захисту дітей / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем захисту дітей / Колаж 24 Каналу

З Днем захисту дітей привітання / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем захисту дітей / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку вітань для діток з їх святом.