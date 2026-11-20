Привітання з Днем захисту дітей / Фото Pinterest
Від 2025 року Україна відзначає це свято разом зі світом – у Всесвітній день дитини. Саме 20 листопада 1959 року ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а у 1989 році – Конвенцію про права дитини. В умовах повномасштабної війни ця дата набула особливого значення, адже тисячі маленьких українців втратили звичне дитинство через російську агресію.
24 Канал підготував щирі та зворушливі привітання з Днем захисту дітей, які допоможуть подарувати тепло, усмішку та нагадати найменшим, наскільки вони важливі й любимі.
Привітання з Днем захисту дітей у віршах
***
Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сія.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім'я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
***
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
Із вашим святом!
***
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями.
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Привітання з Днем захисту дітей своїми словами
- З Днем захисту дітей! Нехай кожна дитина прокидається під мирним небом, засинає в теплі й безпеці та знає, що її люблять просто за те, що вона є. Бережімо це найцінніше.
- Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю, щоб дитячі очі завжди світилися радістю, а найбільшими переживаннями були розбита коліно та мультик, який скоро закінчиться. Хай дитинство буде світлим і безтурботним.
- З Днем захисту дітей! Нехай у кожному домі лунає дитячий сміх, а поруч з малечею завжди будуть ті, хто обійме, вислухає й захистить. Мир, тепло і любов вам та вашим дітям.
- Щиро вітаю з Днем захисту дітей! Дякую всім, хто дарує дітям турботу, час і добре слово: батькам, вихователям, учителям, волонтерам і захисникам. Саме завдяки вам діти можуть залишатися дітьми.
- З Днем захисту дітей! Нехай мрії малюків збуваються, казки стають реальністю, а страхи залишаються тільки в книжках. Бажаю вам міцного здоров'я, щасливих днів і безліч причин усміхатися.
- Вітаю з Днем захисту дітей! Нехай кожна дитина відчуває, що вона важлива, потрібна і неймовірно сильна. А ми, дорослі, зробимо все, щоб її майбутнє було мирним і щасливим.
З Днем захисту дітей картинки на українській мові
Картинки з Днем захисту дітей / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем захисту дітей / Колаж 24 Каналу
З Днем захисту дітей привітання / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем захисту дітей / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще одну добірку вітань для діток з їх святом.
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