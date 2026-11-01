1 ноября – какой церковный праздник: у кого сегодня именины

В этот день наши предки ходили на кладбища и зажигали там свечи. О днях ангела и других праздниках 1 ноября рассказывает Волынская епархия Православной Церкви Украины.

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День памяти святых Космы и Дамиана

Косма и Дамиан родились в Малой Азии в семье язычника и христианки. После смерти мужа мать посвятила жизнь воспитанию сыновей в религиозных традициях. Впоследствии братья изучили Священное Писание, овладели медициной и исследовали лечебные свойства трав. Мужчины помогали больным бесплатно, поэтому современники дали им прозвище "безсеребряники". Целители объясняли каждое выздоровление пациентов исключительно Божьей силой. Вскоре слухи о необычных врачах дошли до римского императора Карина. Он вызвал братьев на суд из-за их отказа поклоняться идолам. Внезапно правитель тяжело заболел, а Косма и Дамиан исцелили его искренней молитвой. После выздоровления монарх сразу отменил наказание и отпустил целителей. На месте смерти братьев верующие впоследствии возвели христианский храм.

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Кто отмечает День ангела 1 ноября

По новоюлианскому календарю 1 ноября именины отмечают люди с такими именами: Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Иаков, Елизавета и Ульяна.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 1 ноября католическая церковь отмечает День всех святых. Эта традиция происходит от древнекельтского праздника Самайн, который символизировал конец лета и сбор урожая. С распространением христианства языческий обычай приобрел новое значение. Теперь верующие чтят память евангелистов, отшельников и мучеников, отдавших жизнь за свои религиозные убеждения. Традиционно в этот день прихожане посещают храмовые богослужения и отправляются на кладбища. Там люди приводят в порядок могилы близких и делятся исключительно светлыми воспоминаниями об умерших.

Также сегодня отмечают Всемирный день бизнес-аналитики, Всемирный день экологии, Международный день ароматической свечи и Всемирный день вегана.