1 листопада – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

У цей день наші предки ходили на кладовища та запалювали там свічки. Про Дні ангела й інші свята 1 листопада – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

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День пам'яті святих Косми й Даміана

Косма і Даміан народилися в Малій Азії в родині язичника та християнки. Після смерті чоловіка мати присвятила життя вихованню синів у релігійних традиціях. Згодом брати вивчили Святе Письмо, опанували медицину та дослідили лікувальні властивості трав. Чоловіки допомагали хворим безплатно, тому сучасники дали їм прізвисько безсрібників. Цілителі пояснювали кожне одужання пацієнтів винятково Божою силою. Незабаром чутки про незвичайних медиків дійшли до римського імператора Карина. Він викликав братів на суд через їхню відмову поклонятися ідолам. Раптом правитель тяжко захворів, а Косма і Даміан зцілили його щирою молитвою. Після одужання монарх одразу скасував покарання та відпустив цілителів. На місці смерті братів віряни згодом звели християнський храм.

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Хто святкує День ангела 1 листопада

За новоюліанським календарем, 1 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Адріан, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета та Уляна.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 1 листопада католицька церква відзначає День усіх святих. Ця традиція походить від давньокельтського свята Самайн, яке символізувало кінець літа та збору врожаю. З поширенням християнства язичницький звичай отримав нове значення. Тепер віряни вшановують пам'ять євангелістів, відлюдників і мучеників, які віддали життя за свої релігійні переконання. Традиційно цього дня парафіяни відвідують храмові богослужіння та йдуть на кладовища. Там люди впорядковують могили близьких і діляться винятково світлими спогадами про померлих.

Також сьогодні святкують Всесвітній день бізнес-аналітики, Всесвітній день екології, Міжнародний день ароматичної свічки та Всесвітній день вегана.