Какой церковный праздник во вторник, 10 ноября: у кого сегодня именины

В этот день наши предки помогали бедным и нуждающимся людям. О днях ангела и других праздниках 10 ноября – рассказывает Фонд Блаженнейшего митрополита Мефодия.

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День памяти мученика Ореста

Святой Орест жил в III веке в каппадокийском городе Тиана. Еще с ранних лет он посвятил свою жизнь религии и всегда проявлял милосердие к окружающим. В те времена император Диоклетиан массово преследовал христиан. Узнав о деятельности святого, власти схватили Ореста и заставляли его поклониться идолам, но он категорически отказался. За такое неповиновение палачи жестоко пытали праведника. Впрочем, он стойко выдержал все издевательства и продолжал молиться. Согласно преданиям, в ответ на его молитвы началось мощное землетрясение, которое в мгновение ока разрушило языческий храм. Несмотря на это, мучители не остановились и в конце концов казнили Ореста с помощью гвоздей и длительного голода. После убийства язычники сбросили тело мученика в море.

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Кто отмечает День ангела 10 ноября

По новоюлианскому календарю 10 ноября именины отмечают люди с такими именами: Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Николай, Михаил, Нестор, Александр, Алексей, Петр, Анна и Ольга.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 10 ноября отмечается Международный день бухгалтера. Что интересно, дата праздника выбрана неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1494 году, итальянский математик Лука Пачоли опубликовал свой труд "Все об арифметике, геометрии и пропорции". В этой книге он собрал все знания, необходимые для работы бухгалтера.

Также сегодня отмечают Всемирный день науки во имя мира и развития, Всемирный день иммунизации и Всемирный день пополнения счета.