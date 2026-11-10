Яке церковне свято у вівторок, 10 листопада: хто сьогодні має іменини

У цей день наші предки допомагали бідним і нужденним людям. Про Дні ангела й інші свята 10 листопада – розповідає Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.

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День пам'яті мученика Ореста

Святий Орест жив у ІІІ столітті в каппадокійському місті Тіана. Ще з ранніх років він присвятив своє життя релігії та завжди виявляв милосердя до оточення. У ті часи імператор Діоклетіан масово переслідував християн. Дізнавшись про діяльність святого, влада схопила Ореста і змушувала його поклонитися ідолам, але чоловік категорично відмовився. За таку непокору кати жорстоко катували праведника. Втім, він стійко витримав усі знущання і продовжував молитися. Згідно з переказами, у відповідь на його молитви почався потужний землетрус, який одразу зруйнував поганський храм. Попри це, мучителі не зупинилися і зрештою стратили Ореста за допомогою цвяхів та тривалого голоду. Після вбивства язичники скинули тіло мученика у море.

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Хто святкує День ангела 10 листопада

За новоюліанським календарем, 10 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Микола, Михайло, Нестор, Олександр, Олексій, Петро, Ганна та Ольга.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 10 листопада відзначають Міжнародний день бухгалтера. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1494 році, італійський математик Лука Пачолі опублікував свою працю "Все про арифметику, геометрію та пропорцію". У цій книжці він зібрав усі знання, необхідні для роботи бухгалтера.

Також сьогодні святкують Всесвітній день науки за мир і розвиток, Всесвітній день імунізації та Всесвітній день поповнення рахунку.