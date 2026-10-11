В этот день наши предки продолжали готовиться к зиме. О днях ангела и других праздниках 11 октября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти апостола Филиппа

Филипп происходил из Кесарии Палестинской, имел жену и детей. После сошествия Святого Духа община Иерусалимской Церкви избрала его диаконом. В связи с началом гонений на христиан проповедник покинул город и отправился в Самарию, чтобы распространять новое учение. Впоследствии, выполняя указание Ангела Господня, он крестил эфиопского вельможу. На протяжении всей жизни апостол активно путешествовал по странам Ближнего Востока и учил людей Слову Божьему. Филипп умер в глубокой старости.

Кто отмечает День ангела 11 октября

По новоюлианскому календарю 11 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Иларион, Лев, Макар, Александр, Филипп и Зинаида.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 11 октября отмечается Международный день девочек. Он был учрежден в 2011 году по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В этот день принято говорить о гендерной дискриминации женщин в разных странах и о неравенстве, с которым сталкиваются девушки во всем мире.

Также сегодня отмечают Международный день каминг-аута, День художника в Украине и День профсоюзов в Украине.