У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про Дні ангела й інші свята 11 жовтня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті апостола Филипа

Филип походив із Кесарії Палестинської, мав дружину та дітей. Після зішестя Святого Духа громада Єрусалимської Церкви обрала його дияконом. Через початок гонінь на християн проповідник залишив місто і вирушив до Самарії поширювати нове вчення. Згодом, виконуючи вказівку Ангела Господнього, він охрестив ефіопського сановника. Упродовж життя апостол активно мандрував країнами Близького Сходу та навчав людей Слова Божого. Филип помер у глибокій старості.

Хто святкує День ангела 11 жовтня

За новоюліанським календарем, 11 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип та Зінаїда.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 11 жовтня відзначають Міжнародний день дівчат. Його встановили у 2011 році за ініціативою Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. У цей день заведено говорити про гендерну дискримінацію жінок у різних країнах та нерівність, з якою стикаються дівчата в усьому світі.

Також сьогодні святкують Міжнародний день камінг-ауту, День художника в Україні та День професійних спілок в Україні.