Какой церковный праздник в четверг, 12 ноября: кто сегодня отмечает День ангела

В этот день наши предки занимались охотой и рыбалкой. О днях ангела и других праздниках 12 ноября – пишет Патриарший Собор Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

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День памяти священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого

Будущий религиозный деятель родился в 1580 году во Владимире-Волынском. В возрасте 24 лет он вступил в василианский монастырь Святой Троицы в Вильне и принял монашеское имя Иосафат. Уже в 1609 году этот богослов принял сан священника. На протяжении всего своего служения он готовил к печати труды о единстве Церкви и крещении Руси князем Владимиром. Проповедник постоянно искал способы сделать евангельское учение понятным и близким для местных жителей. Иосафат трагически погиб 12 ноября 1623 года в Витебске. Противники церковного единства жестоко забили его до смерти.

Кто отмечает День ангела 12 ноября

По новоюлианскому календарю 12 ноября Дни ангела отмечают люди с такими именами: Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Матвей, Александр, Степан, Федор, Екатерина, Елизавета и Мария.

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В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. В 2009 году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения начали масштабную кампанию по борьбе с детской пневмонией. Тогда они собирали средства на лечение этого заболевания для детей из Азии и Африки. По данным ВОЗ, пневмония является причиной смерти около 14% детей в возрасте до 5 лет.

Также сегодня отмечают Всемирный день качества и День куриного супа для души.