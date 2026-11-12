Яке церковне свято у четвер, 12 листопада: хто сьогодні відзначає День ангела

У цей день наші предки займалися полюванням та риболовлею. Про Дні ангела й інші свята 12 листопада – пише Патріарший Собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

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День пам'яті священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького

Майбутній релігійний діяч народився у 1580 році у Володимирі-Волинському. У віці 24 років він приєднався до василіянського монастиря Святої Трійці у Вільні та обрав чернече ім'я Йосафат. Вже у 1609 році цей богослов прийняв сан священника. Упродовж усього служіння він готував до друку праці про єдність Церкви та хрещення Русі князем Володимиром. Проповідник постійно шукав способи зробити євангельське вчення зрозумілим і близьким для місцевих жителів. Йосафат трагічно загинув 12 листопада 1623 року у Вітебську. Противники церковної єдності жорстоко забили його до смерті.

Хто святкує День ангела 12 листопада

За новоюліанським календарем, 12 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Матвій, Олександр, Степан, Федір, Катерина, Єлизавета та Марія.

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У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 12 листопада святкують Всесвітній день боротьби з пневмонією. У 2009 році Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров'я розпочали масштабну кампанію боротьби з дитячою пневмонією. Тоді вони збирали кошти на лікування цього захворювання для малечі з Азії та Африки. За даними ВООЗ, пневмонія є причиною смерті близько 14% дітей віком до 5 років.

Також сьогодні святкують Всесвітній день якості та День курячого супу для душі.