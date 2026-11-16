Какой церковный праздник в понедельник, 16 ноября: у кого сегодня именины

В этот день наши предки собирали поздние ягоды в лесу. О днях ангела и других праздниках 16 ноября – пишет Фонд Блаженнейшего митрополита Мефодия.

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День памяти апостола и евангелиста Матфея

До встречи с Иисусом Христом Матфей работал мытарем и собирал налоги для Рима. Услышав призыв Спасителя, он оставил свою должность и стал Его учеником. Вскоре апостол начал проповедовать учение Христа в Палестине, где впоследствии написал Евангелие. Свою миссионерскую деятельность он также продолжил в Сирии, Мидии, Персии и Парфии. Последним местом служения святого стала Эфиопия. В городе Мирмени Матфей основал христианскую общину и построил храм. Однажды проповедник исцелил жену и сына местного правителя Фулвиана, благодаря чему многие язычники уверовали в Бога. Правитель стремился остановить обращение подданных, поэтому обвинил святого в колдовстве и приказал казнить его. Воины положили апостола на хворост и разожгли костер, но пламя не причинило ему вреда. Даже когда Фулвиан бросил в огонь смолу и 12 идолов, тело Матфея осталось совершенно невредимым.

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Кто отмечает День ангела 16 ноября

По новоюлианскому календарю 16 ноября именины отмечают люди с такими именами: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матфей, Николай, Михаил, Сергей и Федор.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 16 ноября в Украине традиционно отмечают День работников радио, телевидения и связи. Этот праздник был учрежден указом тогдашнего президента Леонида Кучмы в 1994 году. Кстати, дату этого праздника выбрали не просто так. Дело в том, что именно 16 ноября 1924 года в эфир вышла первая радиопередача на территории Украины "Говорит Харьков".

Также сегодня отмечают Всемирный день пуговиц, Всемирный день рукоделия, День памяти погибших морских пехотинцев, Международный день борьбы с анорексией и Международный день фламенко.