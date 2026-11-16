Яке церковне свято у понеділок, 16 листопада: хто сьогодні має іменини

У цей день наші предки збирали пізні ягоди в лісі. Про Дні ангела й інші свята 16 листопада – пише Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.

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День пам'яті апостола і євангеліста Матвія

До зустрічі з Ісусом Христом Матвій працював митарем і збирав податки для Риму. Почувши заклик Спасителя, чоловік залишив свою посаду та став його учнем. Невдовзі апостол почав проповідувати вчення Христа в Палестині, де згодом написав Євангеліє. Свою місіонерську діяльність він також продовжив у Сирії, Мідії, Персії та Парфії. Останнім місцем служіння святого стала Ефіопія. У місті Мірмени Матвій заснував християнську громаду та звів храм. Одного разу проповідник зцілив дружину і сина місцевого правителя Фулвіана, завдяки чому багато язичників увірували в Бога. Правитель прагнув зупинити навернення підданих, тому звинуватив святого в чаклунстві та наказав його стратити. Воїни поклали апостола на хмиз і розпалили багаття, але полум'я не зашкодило йому. Навіть коли Фулвіан кинув у вогонь смолу та 12 ідолів, тіло Матвія залишилося абсолютно неушкодженим.

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Хто святкує День ангела 16 листопада

За новоюліанським календарем, 16 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Микола, Михайло, Сергій і Федір.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 16 листопада традиційно відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні. Його встановив Указ тодішнього президента Леоніда Кучми у 1994 році. До речі, дату цього свята обрали не просто так. Річ у тім, що саме 16 листопада 1924 року в ефір вийшла перша радіопередача на території України "Говорить Харків".

Також сьогодні святкують Всесвітній день ґудзиків, Всесвітній день рукоділля, День вшанування пам’яті загиблих морських піхотинців, Міжнародний день боротьби з анорексією та Міжнародний день фламенко.