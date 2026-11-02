Какой церковный праздник в понедельник, 2 ноября: чью память сегодня чтят верующие

В этот день наши предки продолжали готовить свои дома к зиме. О днях ангела и других праздниках 2 ноября – рассказывает Православный церковный календарь.

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День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста и других

Во времена правления персидского царя Сапора II Акиндин, Пигасий и Анемподист тайно исповедовали христианство. Во время масштабных гонений монарх вызвал мужчин на суд, где они открыто признали свою религию. За это правитель приказал жестоко избивать их плетями. Святые стойко выдержали пытки, а сам царь потерял сознание от сильного эмоционального напряжения. Когда монарх пришел в себя, он сразу обвинил заключенных в колдовстве. Впоследствии палачи попытались сжечь христиан на костре, однако пламя погасло, а веревки развязались. Тогда мучители бросили мужчин на раскаленную решетку. Неожиданно пошел сильный дождь и полностью погасил огонь. Свидетели увидели эти чудеса и массово уверовали во Христа. Новую религию приняли Афоний, Елпидифор и даже мать царя. Разъяренный Сапор сразу приказал казнить всех новообращенных и самих святых. Чуть позже местные единоверцы тайно отыскали уцелевшие тела мучеников и с почестями похоронили их.

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Кто отмечает День ангела 2 ноября

По новоюлианскому календарю 2 ноября именины отмечают люди с именем Константин.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 2 ноября мир отмечает Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов. Генеральная Ассамблея ООН утвердила эту памятную дату во время своей 68-й сессии. Поводом для этого решения стало трагическое событие. Дело в том, что именно 2 ноября 2013 года в Мали погибли два французских репортера. С тех пор международное сообщество официально призывает общество защищать работников СМИ и привлекать к ответственности виновных в нападениях на них.

Также сегодня отмечают День динамической безвредности и День всех умерших верующих.