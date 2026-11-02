Яке церковне свято у понеділок, 2 листопада: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

У цей день наші предки продовжували готувати свої оселі до зими. Про Дні ангела й інші свята 2 листопада – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті мучеників Акиндина, Пигасія, Анемподиста та інших

За часів правління перського царя Сапора II Акиндин, Пигасій та Анемподист таємно сповідували християнство. Під час масштабних гонінь монарх викликав чоловіків на суд, де вони відкрито визнали свою релігію. За це правитель наказав жорстоко бити їх батогами. Святі стійко витримали тортури, натомість сам цар знепритомнів від сильної емоційної напруги. Коли монарх прийшов до тями, то одразу звинуватив в'язнів у чаклунстві. Згодом кати спробували спалити християн на багатті, однак полум'я згасло, а мотузки розпалися. Тоді мучителі кинули чоловіків на розпечену решітку. Зненацька пішов сильний дощ і повністю загасив вогонь. Свідки побачили ці дива та масово повірили в Христа. Нову релігію прийняли Афоній, Єлпидифор та навіть матір царя. Розлючений Сапор одразу наказав стратити всіх новонавернених і самих святих. Трохи згодом місцеві одновірці таємно відшукали вцілілі тіла мучеників та з пошаною поховали їх.

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Хто святкує День ангела 2 листопада

За новоюліанським календарем, 2 листопада Дні ангела відзначають люди з іменем Костянтин.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 2 листопада світ відзначає Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Генеральна Асамблея ООН затвердила таку пам'ятну дату під час своєї 68-ї сесії. Приводом для цього рішення стала трагічна подія. Річ у тім, що саме 2 листопада 2013 року в Малі загинули двоє французьких репортерів. Відтоді міжнародна спільнота офіційно закликає суспільство захищати працівників медіа та притягувати до відповідальності винних у нападах на них.

Також сьогодні святкують День динамічної нешкідливості та День усіх померлих вірян.