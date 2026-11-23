В этот день наши предки пекли хлеб. О днях ангела и других праздниках 23 ноября – пишет Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

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День памяти святого Амфилохия Иконийского

Амфилохий происходил из христианской семьи, жившей в Кесарии Каппадокийской. Он получил блестящее образование и стремился стать адвокатом, но впоследствии изменил планы и избрал путь служения Богу. Поселившись в пустыне, святой жил в уединении, ухаживал за огородом и много молился. В 374 году духовенство и жители Иконии избрали его епископом. В непростой для Церкви период Амфилохий созвал Иконийский Синод и открыто выступил против македонян, отвергавших божественность Святого Духа. Он осудил эту ересь и написал труд с разъяснением церковного учения о Третьем Лице Пресвятой Троицы. Кроме того, владыка последовательно противостоял арианству, а за свою преданность получил от Господа дар исцеления.

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Кто отмечает день ангела 23 ноября

По новоюлианскому календарю 23 ноября Дни ангела отмечают люди с такими именами: Григорий, Евгений, Иван, Макар, Михаил, Александр, Алексей и Екатерина.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 23 ноября отмечают Всемирный день акварели и Международный день имидж-консультанта.