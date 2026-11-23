У цей день наші предки займалися випіканням хліба. Про Дні ангела й інші свята 23 листопада – пише Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті святого Амфілохія Іконійського

Амфілохій походив із християнської родини, яка жила в Кесарії Каппадокійській. Він здобув блискучу освіту та прагнув стати адвокатом, але згодом змінив плани й обрав шлях служіння Богу. Оселившись у пустелі, святий жив усамітнено, доглядав за городом і багато молився. У 374 році духовенство й мешканці Іконії обрали його єпископом. У непростий для Церкви період Амфілохій скликав Іконійський Синод і відкрито виступив проти македонян, які відкидали божественність Святого Духа. Він засудив цю єресь та уклав працю з роз'ясненням церковного вчення про Третю Особу Пресвятої Трійці. Крім того, владика послідовно протистояв аріанству, а за свою відданість отримав від Господа дар зцілення.

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Хто святкує День ангела 23 листопада

За новоюліанським календарем, 23 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Григорій, Євген, Іван, Макар, Михайло, Олександр, Олексій і Катерина.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 23 листопада відзначають Всесвітній день акварелі та Міжнародний імідж-консультанта.