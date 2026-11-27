В этот день наши предки помогали нуждающимся и занимались рукоделием. О днях ангела и других праздниках 27 ноября – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

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День памяти святого великомученика Иакова Персянина

Иаков Персянин жил в IV веке, происходил из богатой знатной семьи и воспитывал детей в христианстве. Он сделал успешную карьеру и занимал высокий пост при дворе персидских правителей. Во время одного из военных походов мужчина поддался давлению правителя и побоялся открыто исповедовать свою религию. В минуту слабости Иаков отрекся от Христа и принес жертву языческим идолам вместе с монархом. Известие об отступничестве потрясло родных. Мать и жена прислали мужу письмо, в котором умоляли его опомниться. После этих слов Иаков осознал всю тяжесть своего поступка и начал молиться о прощении. Вскоре об этом доложили правителю, и тот немедленно вызвал святого на допрос. На этот раз христианин проявил непоколебимость и твердо подтвердил свою преданность Богу. Разъяренный правитель приказал казнить подданного, после чего Иаков принял мученическую смерть.

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Кто отмечает День ангела 27 ноября

По новоюлианскому календарю 27 ноября именины отмечают люди с такими именами: Всеволод, Роман и Иаков.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 27 ноября отмечается День основания Национальной академии наук Украины. Что интересно, она была создана в 1918 году во время учредительного собрания. Основателем академии стал гетман Украины Павел Скоропадский, а первым президентом НАНУ – украинский ученый Владимир Вернадский.

Также сегодня отмечают Черная пятница, Всеукраинский день логиста, День защиты черепах и Международный день системного инженера.