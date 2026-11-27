У цей день наші предки допомагали нужденним та займалися рукоділлям. Про Дні ангела й інші свята 27 листопада – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті святого великомученика Якова Персянина

Яків Перський жив у IV столітті, походив із заможної знатної родини та виховував дітей у християнстві. Він побудував успішну кар'єру й обіймав високу посаду при дворі перських правителів. Під час одного з військових походів чоловік піддався тиску володаря та побоявся відкрито сповідувати свою релігію. У хвилину слабкості Яків зрікся Христа і приніс жертву язичницьким ідолам разом із монархом. Звістка про відступництво вразила рідних. Мати та дружина надіслали чоловікові листа, у якому благали його схаменутися. Після цих слів Яків зрозумів усю тяжкість свого вчинку та почав молитися про прощення. Невдовзі про це донесли правителю, і той негайно викликав святого на допит. Цього разу християнин виявив непохитність і твердо підтвердив свою відданість Богу. Розлючений володар наказав стратити підданого, після чого Яків прийняв мученицьку смерть.

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Хто святкує День ангела 27 листопада

За новоюліанським календарем, 27 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Всеволод, Роман та Яків.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 27 листопада відзначають День заснування Національної академії наук України. Що цікаво, її створили у 1918 році під час установчих зборів. Засновником академії став гетьман України Павло Скоропадський, а першим президентом НАНУ – український вчений Володимир Вернадський.

Також сьогодні святкують Чорну п'ятницю, Всеукраїнський день логіста, День захисту черепах і Міжнародний день системного інженера.