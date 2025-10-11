Команда Трампа викликала ролик, у якому президент США грає в гольф разом із онукою Кай. Музичним супроводом для відео стала російськомовна пісня.

Це відео з'явилося 10 жовтня у TikTok та Instagram на особистих медіа-сторінках Трампа, які раніше використовувалися для передвиборної кампанії, передає 24 Канал.

Що відомо про гру Трампа "під" російськомовний трек?

Хоча у ролику звучить лише вступ пісні і слів немає, користувачі мережі з'ясували, що трек є російськомовним і належить казахському реперу Скриптоніту (Адилю Жалелову). Називається він "Не розслабляйся".

Як Трамп і онука "епічно" грають у гольф: дивіться відео

Зауважимо, що спершу Скриптоніт утримувався від коментарів про війну в Україні. Однак у травні 2022 року він взяв участь у благодійному фестивалі Blago Fest, організованому на підтримку України. Також він пожертвував 20 тисяч доларів США на благодійну організацію "Фонд Маша", спрямовані на закупівлю ліків для українських лікарень. Водночас його попередня співпраця з російськими лейблами робить ставлення репера до війни дещо неоднозначним. Така співпраця сприяла надходження податків до бюджету Росії. Це могло опосередковано фінансувати війну в Україні.

Зауважимо, що сам Скриптоніт раніше не любив, коли його називали "російським виконавцем", який виконує "російський реп". Втім, уся його творчість – російськомовна, а не казахська.

Що відомо про останні заяви Трампа про Україну та Росію?