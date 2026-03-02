Очікування Трампа не виправдалися: аналітик пояснив, чому йому буде важко повалити режим в Ірані

Дональд Трамп, починаючи атаки на Іран розраховував на інший розвиток подій. Однак швидкого падіння режиму, як це відбулось у Венесуелі, не відбулось. Тому наступним кроком США може стати проведення наземної операції в Ірані.

Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко розповів 24 Каналу, чи вдасться Дональду Трампу досягти своєї мети в Ірані. Тому що потрібно врахувати той факт, що Китай не стоятиме осторонь ситуації на Близькому Сході.

Чи вдасться США повалити іранський режим?

Корнієнко наголосив, що Китай, хоч і демонструватиме засудження ескалації у публічному просторі, але, враховуючи чутливість питання, він через транскордонні приховані постачання надаватиме Ірану підтримку. Саме тому, без наземної операції США буде дуже важко повалити режим в Ірані.

В Ірані у керма влади стоять ісламістські фундаменталісти, для яких жити під бомбардуванням США є нормою. Вони це будуть переживати без прагнень зміни режиму. При цьому довготривале бомбардування Ірану великої інтенсивності технічно не можливе навіть для американців, бо пов'язане зі складностями логістики. Тому ця операція відбулася завдяки накопиченню ресурсів,

– зазначив він.

Також важливий фактор, це те, що для Китаю ситуація з Іраном є вкрай чутливою і в енергетичному, і в політичному сенсах. Тегеран постачає Пекіну енергоресурси, а Китай свого часу його фінансував і кредитував. Тому для КНР, на думку аналітика, встановлення в Ірані лояльного до США режиму – дуже критично.

До слова. Політолог Ігор Рейтерович пояснив, чому Росія не допомогла Ірану. Сьогодні Росія не володіє такими ресурсами, які були за часів Радянського Союзу. А також вона не має того авторитету, який був у СРСР, і ідеології, яку просував по всьому світу. Тому Росія не є надійним союзником.

Крім того, політична система Ірану має більше розгалужень і специфіки, ніж, наприклад, у Венесуелі, і вона є більше ідеологічною.

Тому зруйнувати режим в Тегерані можна або через внутрішній сплеск протестів, але цей шанс було втрачено місяць тому, або через пряму військову операцію, яка б допомогла цьому внутрішньому сплеску сформуватися. Але її доволі важко здійснити,

– пояснив Дмитро Корнієнко.

Він нагадав, що Дональд Трамп визнав, що мав очікування щодо того, що Корпус вартових ісламської революції після ліквідації керівників Ірану і ударів з боку США та Ізраїлю, складе зброю і передасть її іранській опозиції. Проте це звучить достатньо контроверсійно та наївно, адже КВІР робив дуже жорсткі дії. Дуже сумнівно, що ліквідація навіть 10 керівників Ірану вплине на те, що вони масово перейдуть в опозицію та складуть зброю.

